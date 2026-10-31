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El fenómeno El Niño provoca sequía severa en seis departamentos de Bolivia

La sequía generada por El Niño impacta en 78.217 familias de Bolivia, con más de 75.000 animales muertos. Se prevén condiciones climáticas adversas en los próximos meses, según el Gobierno.

31/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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La sequía provocada por el fenómeno El Niño afecta a 78.217 familias en seis de los nueve departamentos de Bolivia. La escasez de agua ha llevado a la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado y ha impactado a otras 917.447, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno.

Roberto Rivero, viceministro de Defensa Civil, explicó a los medios que la situación se extiende a los departamentos de Oruro (oeste), La Paz (oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (sur), Santa Cruz (este) y Potosí (suroeste), como reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Rivero alertó que las condiciones climáticas podrían empeorar en los próximos meses, con la posibilidad de sequías persistentes en algunas áreas y lluvias intensas y crecidas de ríos en otras, según el informe de Xinhua.

La diversidad geográfica de Bolivia exige que las autoridades gestionen emergencias de diferentes tipos, que van desde sequías y nevadas hasta tornados e inundaciones, añadió Rivero.

En preparación para la temporada de lluvias, que va de diciembre a marzo, el Gobierno está implementando medidas preventivas enfocadas en las comunidades del oriente y centro del país, donde las inundaciones y el desbordamiento de ríos son recurrentes.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno está causando la sequía?
El fenómeno El Niño está provocando una sequía severa en Bolivia.

¿Cuántas familias están afectadas?
Más de 78.000 familias se ven impactadas por la sequía en seis departamentos.

¿Qué consecuencias ha traído?
La sequía ha resultado en la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado.

¿Cuáles son los departamentos afectados?
Los departamentos afectados son Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno?
El Gobierno está preparando acciones preventivas para la próxima temporada de lluvias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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