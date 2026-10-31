El fenómeno El Niño provoca sequía severa en seis departamentos de Bolivia

La sequía provocada por el fenómeno El Niño afecta a 78.217 familias en seis de los nueve departamentos de Bolivia. La escasez de agua ha llevado a la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado y ha impactado a otras 917.447, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno.

Roberto Rivero, viceministro de Defensa Civil, explicó a los medios que la situación se extiende a los departamentos de Oruro (oeste), La Paz (oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (sur), Santa Cruz (este) y Potosí (suroeste), como reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Rivero alertó que las condiciones climáticas podrían empeorar en los próximos meses, con la posibilidad de sequías persistentes en algunas áreas y lluvias intensas y crecidas de ríos en otras, según el informe de Xinhua.

La diversidad geográfica de Bolivia exige que las autoridades gestionen emergencias de diferentes tipos, que van desde sequías y nevadas hasta tornados e inundaciones, añadió Rivero.

En preparación para la temporada de lluvias, que va de diciembre a marzo, el Gobierno está implementando medidas preventivas enfocadas en las comunidades del oriente y centro del país, donde las inundaciones y el desbordamiento de ríos son recurrentes.