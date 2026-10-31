Chile implementa un camión de carga 100% eléctrico en el puerto de Valparaíso

Chile ha iniciado la operación de un innovador sistema de transporte de carga en el puerto de Valparaíso, uno de los más relevantes del país, utilizando un tractocamión 100% eléctrico proveniente de tecnología china. Este vehículo se encargará de unir un trayecto de 11 kilómetros entre el puerto y la Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL).

El lanzamiento de este plan piloto de electromovilidad, que comenzó este mes, es resultado de la colaboración entre la empresa china State Grid Chile Holding, que supervisa la compañía energética Chilquinta, junto con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), la Coordinadora de Transportes ZEAL y la firma china SANY.

El gerente general de Chilquinta, Cristián Martínez, destacó el avance significativo que se está observando en la electromovilidad en otros países y enfatizó la relevancia del puerto en el contexto del transporte de mercancías dentro de Chile. "Esto le da una característica de sostenibilidad al puerto y posiciona a Chile como un país más competitivo", expresó.

Por su parte, Carlos Malhue, subgerente de Nuevos Negocios de Chilquinta, subrayó que la masificación de la electromovilidad en el transporte pesado representará un consumo significativo para la red eléctrica. "Queremos empezar a conocer y probar esto con tiempo para tomar las medidas necesarias, en el marco del crecimiento portuario y el ambicioso proyecto de expansión del puerto de Valparaíso", añadió.

El tractocamión eléctrico, proporcionado por SANY, se complementará con la infraestructura de carga suministrada por Chilquinta. Según Liu Bo, gestor de Ventas Globales de SANY en Chile, estos camiones ya se utilizan ampliamente en China y otros países, donde incluso algunos puertos han eliminado la necesidad de conductores. "Lo que están viendo es un modelo futuro que ahora será probado en Chile", comentó.

El presidente del Directorio de Puerto Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, resaltó la importancia de avanzar hacia la neutralidad en carbono y la electrificación, calificando este proyecto como un gran paso en esa dirección. "Es el inicio, pero un primer paso muy relevante para hacer que la actividad portuaria sea cada vez más electromovible y carbononeutral", añadió.

Este nuevo tractocamión tiene una autonomía promedio de 450 kilómetros por carga y su sistema de carga rápida permite completar el llenado en menos de una hora y 30 minutos. En 2025, el Puerto de Valparaíso movilizó 9,4 millones de toneladas de carga, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior, alcanzando 926.860 TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies), según datos de la Empresa Portuaria Valparaíso.

Finalmente, la ZEAL es una iniciativa pionera en el sistema portuario chileno, que optimiza la operación de los flujos de carga mediante el acceso sur del puerto de Valparaíso, como informa la propia compañía.