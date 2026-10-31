El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 5.000 fallecidos

FOTO: Se propaga el brote de ébola en el Congo y ya afecta a miles de personas.

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- El brote de ébola que se declaró el 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha alcanzado una cifra alarmante al superar las 5.000 muertes. La información oficial indica que la preocupación es extrema, ya que la enfermedad se expande rápidamente hacia otras provincias del país.

Esta epidemia, que no da tregua a los equipos sanitarios de la región, se consolida como una de las emergencias de salud pública más severas de la última década en el continente africano. Según el último informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos hasta el 29 de octubre, se han registrado un total de 10.351 infecciones confirmadas en el territorio nacional.

De esta cifra global, 5.026 personas han perdido la vida, lo que pone de manifiesto la agresividad con la que el virus se está propagando en las comunidades locales. Los datos revelan un panorama sumamente complejo para el sistema de atención médica congoleño, con una tasa de letalidad del 48,6 %, lo que implica que casi la mitad de los pacientes que contraen la enfermedad fallece.

Más de 2.700 personas lograron recuperarse

A pesar de la alta tasa de mortalidad, las estadísticas también muestran un sector de esperanza dentro del manejo de la crisis en los centros asistenciales. Hasta el momento, 2.788 pacientes se han recuperado por completo tras recibir atención médica especializada. Sin embargo, la presión sobre la infraestructura hospitalaria sigue siendo crítica de cara a las próximas semanas.

Las autoridades del INSP han reportado que otros 1.101 pacientes continúan actualmente hospitalizados o bajo estrictas medidas de aislamiento en las instalaciones sanitarias de las provincias afectadas, con un monitoreo constante para evitar nuevas fugas de contagio.

En cuanto a las estrategias de contención y control del virus en el terreno, la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 84,5 %. Aunque este porcentaje parece elevado, los expertos advierten que el margen restante representa un peligro latente para la dispersión incontrolada de la enfermedad en zonas urbanas y rurales.

Ante esta situación adversa, el INSP ha emitido una declaración donde remarca los pilares que deben sostener la respuesta sanitaria de manera urgente. "La situación resalta la necesidad de reforzar la detección precoz, el rastreo de contactos y los entierros dignos y seguros", afirmó la institución técnica, enfatizando los desafíos logísticos y culturales que enfrentan. La raíz del descontrol actual radica en un dato crítico revelado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África: alrededor del 80 % de los nuevos casos provienen de fuera de la cadena de contactos bajo seguimiento.