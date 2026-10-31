Irán advierte que un nuevo conflicto militar costará más de 100.000 millones de euros

FOTO: El canciller de Irán, Abbas Araghchi, le respondió con dureza a su par alemán, Friedrich Merz.

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha emitido una advertencia sobre las graves repercusiones financieras que tendría un nuevo conflicto bélico en la región, estimando que los daños superarían los 100.000 millones de euros.

En su discurso, el líder diplomático iraní destacó que las consecuencias de las hostilidades no se limitarían a las pérdidas humanas y materiales directas, sino que desestabilizarían de manera crítica los mercados internacionales y las infraestructuras estratégicas de la zona. Con esta declaración, Teherán busca ejercer presión sobre los actores internacionales para que se detenga de inmediato el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

La firme respuesta del gobierno iraní se produjo tras las recientes declaraciones del canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, durante una visita oficial a Seúl, Corea del Sur, donde se discutió el impacto que la guerra en curso ha tenido en las economías occidentales desde su inicio el 28 de febrero.

Durante su intervención en territorio asiático, Merz señaló que el aumento global de los precios energéticos ha generado costos adicionales significativos para los ciudadanos y empresas de su continente.

Según los cálculos de Merz, la inestabilidad en los mercados de crudo y gas ha llevado a las empresas y consumidores europeos a desembolsar más de 100.000 millones de euros en sobrecostos. Por ello, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) subrayó la urgencia de poner fin al conflicto lo más pronto posible.

Frente a esta estimación, Araghchi respondió de manera contundente a través de un mensaje en inglés en la plataforma social X, afirmando que los 100.000 millones de euros mencionados por Merz "no son nada" en comparación con el impacto que Teherán podría generar en caso de ser atacado.

Pérdidas millonarias en caso de nuevos ataques masivos

El ministro iraní alertó que, en caso de que se desencadene una nueva guerra, se llevarían a cabo ataques militares masivos y los daños económicos superarán con creces los 100.000 millones de dólares.

Además, advirtió que la maquinaria bélica de su país respondería con total contundencia a aquellos que intenten causar daño a su pueblo. Esta declaración incrementó de inmediato la tensión diplomática entre Irán y las principales potencias del bloque europeo.

Araghchi aprovechó la ocasión para criticar la postura de Merz respecto a la evolución histórica de las hostilidades entre los bloques en conflicto. El funcionario recordó que, durante la denominada Guerra de los Doce Días en junio de 2025, el dirigente alemán había apoyado abiertamente los ataques contra el territorio iraní, generando un fuerte revuelo en la comunidad internacional.

La mención específica de Araghchi hacía referencia a una entrevista concedida por Merz el 17 de junio del año pasado a la cadena de televisión alemana ZDF, durante la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, donde calificó la ofensiva militar contra Irán como "el trabajo sucio" en beneficio de los intereses occidentales.

La postura de Irán frente a las declaraciones de Merz pone de manifiesto la profunda fractura diplomática y la desconfianza respecto a las intenciones de mediación europeas. El intercambio de declaraciones entre Teherán y Berlín eleva nuevamente la incertidumbre global sobre la seguridad en Medio Oriente y la estabilidad de los suministros hacia Europa.