G20 concluyó sin acuerdo en medio de tensiones por Ucrania y conflictos entre potencias

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- La Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20) de dos días finalizó hoy sábado en Atlanta sin un comunicado conjunto, ya que los participantes no alcanzaron un consenso sobre los principales asuntos geopolíticos y de seguridad económica mundiales en medio de la crisis de Ucrania y del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La reunión, presidida por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó tensiones geopolíticas, seguridad energética y cadenas de suministro.

Durante la conferencia de prensa de clausura, Rubio destacó la libertad de navegación en vías navegables clave, que incluyen el estrecho de Ormuz y el mar Negro, junto con las cadenas de suministro de minerales críticos y seguridad alimentaria.

Rubio dijo que los participantes reconocieron la importancia de estos asuntos, pero se mantuvieron divididos sobre sus soluciones. "No pretenderé ante ustedes que estamos cerca de encontrar soluciones aceptadas universalmente a estos problemas", dijo a los reporteros.

El viceministro de Relaciones Exteriores chino Ma Zhaoxu dijo a los reporteros que la situación internacional está pasando por cambios profundos, las situaciones geopolíticas son tensas y la agenda de desarrollo se está quedando gravemente rezagada.

Afirmó que China apoya al G20 para profundizar la cooperación destinada a garantizar la seguridad energética y lograr un desarrollo sustentable, mejorar continuamente la viabilidad energética, promover la transformación de la estructura energética y mejorar la gobernanza energética global.

También hizo un llamado a los miembros del G20 para que tomen acciones concretas para mantener la estabilidad y la operación fluida de las cadenas industriales y de suministros globales. Los participantes se mantuvieron profundamente divididos sobre cuestiones como la crisis de Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las políticas de aranceles estadounidenses.

Varios representantes dijeron que estos problemas habían elevado drásticamente el costo del combustible a nivel global y aumentado la incertidumbre en el comercio global. También expresaron sus preocupaciones por la posibilidad de que Estados Unidos lance otro ataque militar contra Irán después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y por la posibilidad de las represalias iraníes.

En el día de apertura de la reunión, Estados Unidos canceló abruptamente la foto grupal tradicional de los cancilleres. Representantes de algunos países europeos, de Australia y de Canadá al parecer se negaron a posar junto al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

La decisión de Washington de no invitar a Sudáfrica, un miembro del G20 que ocupó la presidencia alterna el año pasado, también causó divisiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el anfitrión de la Cumbre de Líderes del G20 en Miami, Florida, en diciembre e invitó al presidente ruso, Vladimir Putin. Rubio señaló hoy que Rusia aún no confirma la asistencia de Putin a la reunión.