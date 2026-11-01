Milei y Trump: Un vínculo político que redefine el rol de Argentina en el escenario global

Buenos Aires, 1° de noviembre (NA) -- A pesar de las similitudes ideológicas con el presidente Donald Trump, Javier Milei ha demostrado una notable habilidad para establecer acuerdos políticos profundos con la administración actual de EE.UU., con resultados significativos que van más allá de las cuestiones inmediatas y apuntan a una visión a largo plazo, alineada con las nuevas dinámicas globales de poder y economía.

Además, Milei ha sabido aprovechar un estilo político y comunicacional que resuena con el de Trump, logrando que sus acuerdos sean percibidos como estratégicos y no meramente circunstanciales. Esto le ha permitido asegurar a Argentina un lugar en la creciente tendencia de derechización de gobiernos en el mundo y en la región, así como en debates cruciales en torno a China.

La estrategia de Milei ha resultado exitosa, evidenciada por el giro hacia la derecha en el continente y en gran parte de Europa, señalando un cambio de época. Cuestionamientos al "wokismo", un firme rechazo a la inmigración descontrolada y una postura crítica hacia las instituciones multilaterales, sumados a un enfoque más cauteloso sobre el avance chino, han configurado una plataforma que Trump respalda y aplaude, posicionando a Milei como un actor relevante en el escenario internacional y superando años de marginalidad de Argentina.

La decisión de impulsar con fuerza las inversiones en los sectores energético y minero ha permitido a Argentina recuperar protagonismo en áreas donde anteriormente había sido relegada por el populismo. Este cambio se produce en un momento en que la crisis estructural en Europa y Medio Oriente ha comenzado a atraer miradas e inversiones hacia nuestro país, algo que no sucedía en décadas.

El avance de China en diversas regiones también juega a favor de Argentina. EE.UU. ha tomado nota de las estrategias que está implementando el gigante asiático y, por ende, necesita mantener un diálogo fluido con Argentina para establecer límites a las aspiraciones chinas.

La respuesta a esta nueva relación ha sido favorable para Milei. Trump ha incluido a Argentina en su discurso y ha llevado a cabo acciones concretas en áreas como comercio, inversiones, apoyo en organismos multilaterales, seguridad, lucha contra el narcotráfico y asistencia financiera.

Un hito clave en esta relación se dio en octubre de 2025, cuando se firmó un acuerdo de intercambio de monedas (swap) con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por un monto de US$ 20.000 millones. Esta operación incluyó la compra directa de pesos argentinos, inyectando liquidez al mercado en un momento crítico para el gobierno de Milei y subrayando la profundidad de la relación con Trump.

Recientemente, el Embajador estadounidense reafirmó el compromiso de su gobierno de mantener el apoyo financiero al gobierno de Milei para proyectos de inversión más allá de 2027, siempre que el país siga "hacia la derecha". Este mensaje es claro para los empresarios sobre la importancia de apoyar al actual gobierno.

La postura de Milei en el ámbito internacional refleja las estrategias discursivas de Trump al rechazar abiertamente a los gobiernos populistas, consolidándose como un actor clave en esta nueva oleada política.

De cara a las próximas elecciones en EE.UU., surge la inquietud sobre qué ocurrirá si Trump no logra la reelección y su influencia en el Congreso se ve reducida. La actitud de los demócratas hacia los nuevos aliados promovidos por Trump, que en su mayoría comparten una ideología ultraconservadora, es incierta.

Existen diversas hipótesis sobre este posible escenario, especialmente considerando que las proyecciones actuales sugieren un triunfo demócrata. En términos generales, será complicado para EE.UU. desvincularse de la corriente de derecha que predomina en gran parte de América Latina, donde los líderes no son comunicadores conciliadores, sino que mantienen posturas firmes en temas críticos para la relación con EE.UU.

En este contexto, cualquier vacío que deje EE.UU. será rápidamente ocupado por China, lo que podría tener un impacto significativo en la política estadounidense, influenciada por las recomendaciones de sectores productivos y comerciales. El Congreso no podrá abandonar las posturas más radicales de Trump sin enfrentar presiones de empresas que no desean perder sus posiciones logradas durante años de dominio republicano.

Además, Argentina se ha consolidado como un actor crucial en temas económicos globales, especialmente considerando la crisis en Medio Oriente y Europa del Este, que podría prolongarse. El país seguirá dependiendo del financiamiento internacional hasta que el nuevo modelo productivo logre reducir la vulnerabilidad que lo ha caracterizado por años. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo reaccionarán los inversores ante la posibilidad de un regreso del populismo, que ya ha comenzado a dar señales de sus decisiones frente a la inversión extranjera?

Es incierto si los demócratas serán indiferentes ante la necesidad de contar con una oferta segura de minerales críticos y productos agrícolas, o si el Congreso ignorará el avance chino en espacios marítimos y antárticos. Asimismo, será crucial saber si se podrán mantener las colaboraciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En resumen, una eventual derrota de los republicanos exigirá un esfuerzo adicional en la diplomacia argentina hacia EE.UU. No obstante, es evidente que EE.UU. no permitirá que Argentina retroceda en los avances conseguidos en términos de intereses estratégicos comunes con Estados Unidos durante la presidencia de Javier Milei.