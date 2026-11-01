La relación entre Argentina y EE.UU. se fortalece con un intercambio comercial significativo

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- El CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, subrayó que "el valor de la relación bilateral excede a las compañías norteamericanas e involucra a todo el entramado de negocios del país".

"En conjunto, nuestras compañías socias aportan cerca del 28% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 45% de las exportaciones y el 35% de las importaciones, y generan más de 420.000 empleos directos y más de 4 millones indirectos", indicó Díaz en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

AmCham se posiciona como la voz principal del intercambio comercial y de inversiones entre ambas naciones.

Fundada hace más de un siglo, agrupa a más de 690 empresas de 27 rubros, de las cuales el 33 por ciento es de capital estadounidense.

En este contexto, es importante resaltar que Estados Unidos se establece como el principal inversor directo en Argentina, acaparando el 18% del total de los capitales extranjeros, superando a España y Países Bajos.

"A marzo de 2026, Estados Unidos tenía un stock de inversión directa de USD 35.310 millones. Y no se trata solo del capital acumulado: en el primer trimestre del año fue también el principal origen de nuevos flujos, con USD 809 millones de los USD 1.794 millones que ingresaron al país, es decir, casi la mitad", señaló el CEO de AmCham.

"Entre enero y septiembre de 2026, Estados Unidos concentró el 10% de las exportaciones argentinas y se convirtió en el segundo destino de nuestras ventas, solo detrás de Brasil y por delante de China. En esos nueve meses, las exportaciones a América del Norte, donde Estados Unidos explica más del 80% de las mismas, crecieron 34,6% interanual hasta USD 9.474 millones, con un superávit para la Argentina de USD 2.786 millones", agregó Díaz.

Consultado sobre el rol de la Cámara en este escenario, Díaz afirmó: "Hace más de 100 años que desde AmCham Argentina trabajamos para promover el comercio y las inversiones, un entorno de negocios ético y transparente, y una relación bilateral más fuerte entre la Argentina y los Estados Unidos. A lo largo de ese siglo acompañamos todas las etapas del país, con sus avances y sus crisis, y hoy somos la comunidad de negocios más importante de la Argentina".

Con estos objetivos, la Cámara busca ser "el puente institucional para compañías que hace décadas invierten, producen y forman talento en el país, además de ser la puerta de entrada para las que quieren empezar a hacerlo".

"En ese camino, funcionamos como un espacio de diálogo entre el sector público y el privado, en pos de una agenda de desarrollo federal", precisó.

NA -- ¿Cómo está hoy la relación comercial bilateral entre la Argentina y Estados Unidos?

AD -- La relación con los Estados Unidos está establecida sobre bases que en el pasado no hemos visto. Es la consecuencia de factores geopolíticos más allá de la afinidad política evidente. El vínculo se apoya, además, en algo más profundo: décadas de inversión (EE.UU. es el primer inversor extranjero directo), comercio, transferencia de tecnología y formación de talento. Estados Unidos es un socio central para la Argentina, tanto por su aporte al comercio exterior como por el volumen y la continuidad de sus inversiones. El desafío es transformar esta relación en más proyectos productivos, empleos de calidad y desarrollo federal, consolidando un crecimiento sostenido y fortaleciendo la inserción internacional del país bajo un modelo de país occidental.

- ¿Cuáles son los principales rubros y empresas que exportan e importan de ambos países?

-- El intercambio comercial entre la Argentina y Estados Unidos comprende una amplia variedad de sectores productivos, con una participación destacada de la energía, la minería y la agroindustria en las exportaciones argentinas. En septiembre, el petróleo crudo y el oro explicaron casi la mitad de las ventas argentinas a ese mercado. Estados Unidos absorbió prácticamente todo lo que el complejo petrolero vendió a América del Norte, compró oro y plata por más de USD 1.000 millones, explicó el 86% de las ventas de carne bovina al bloque y, junto con Brasil, concentró casi tres cuartas partes de las exportaciones de aluminio, además de tener un peso relevante en la pesca y la siderurgia. Argentina compra sobre todo bienes de capital, productos farmacéuticos e insumos químicos. No son bienes de consumo final, sino insumos y equipos que participan del proceso productivo local y contribuyen a la modernización de la industria.

- ¿Y qué pasa con las inversiones cruzadas?

-- La inversión estadounidense, por su parte, tiene una presencia histórica en la industria manufacturera, la energía, la minería, los servicios financieros, la tecnología, las telecomunicaciones y el comercio. De cara a los próximos años, el mayor potencial está en la energía, los minerales críticos y la tecnología, que lideran los anuncios de inversión en el país.

Hay un interés cada vez mayor de empresas estadounidenses para invertir en Argentina: según el Monitor de Inversiones de Deloitte, en los últimos cuatro trimestres relevados los anuncios de inversión sumaron USD 164.500 millones, el valor más alto desde que comenzó la serie en 2020. Energía y renovables, recursos naturales y tecnología concentran la mayor parte, con proyectos distribuidos en distintas provincias que muestran el carácter federal de estas oportunidades (muchos de estos anuncios están enmarcados en los proyectos presentados, aprobados o no, en el RIGI).

- ¿La sintonía entre el gobierno argentino de Javier Milei y el de Donald Trump generó un mayor intercambio comercial y mayores inversiones cruzadas? Si es así, ¿en qué rubros?

-- Lo más visible en materia comercial es el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), firmado en febrero de 2026. En ese marco, la Argentina quedó en el tramo más bajo del esquema estadounidense, con una sobretasa del 10%, y hoy tiene 2.212 posiciones con arancel cero: las 1.675 del acuerdo original y otras 537 sumadas en julio. El 15 de octubre, ambos países firmaron además un protocolo adicional que garantiza a los productos argentinos el trato de Nación Más Favorecida y le da mayor certidumbre al acuerdo frente a los cambios en la política arancelaria de Washington.

En materia de inversión, el capítulo de minerales críticos es uno de los más relevantes. Argentina se compromete a facilitar las inversiones estadounidenses en cobre, litio y otros minerales críticos, con el posible respaldo financiero del EXIM Bank y la DFC. Además, el país se sumó a Pax Silica, la iniciativa impulsada por Washington para fortalecer las cadenas de suministro de la inteligencia artificial, y se han llevado a cabo varios acuerdos.

Entre ellos: Corredor Andes-Atlántico: Infraestructura e Inversiones (anunciado en septiembre del 2026); Acuerdos de Seguridad y Visados: Firmados a mediados de 2025 entre la ministra Patricia Bullrich y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.; Alianza Global de Suministros (Multilateral): Argentina se integró a un bloque económico promovido por Washington junto a otras 13 economías occidentales para blindar el comercio de insumos críticos; Acuerdos de Cooperación Militar y Tecnología de Defensa: Firmados en junio de 2026 por el ministro de Defensa argentino Carlos Alberto Presti y el embajador estadounidense Peter Lamelas; Acuerdo de Vigilancia Marítima en el Atlántico Sur: Suscrito en mayo de 2026, establece un plan estratégico de 5 años entre ambos países; Programa de Almacenamiento de Datos y Patentes: en las mesas técnicas del acuerdo general, Argentina reconoció formalmente a Estados Unidos como su jurisdicción de referencia preferencial en dos puntos específicos: Protección de patentes farmacológicas desarrolladas por laboratorios estadounidenses y Protocolos comunes de almacenamiento y ciberseguridad de datos masivos.

- ¿Qué impacto puede tener en Argentina el resultado electoral de EEUU en los próximos comicios de medio término? ¿Es lo mismo si ganan los demócratas o los republicanos?

-- La relación entre la Argentina y los Estados Unidos tiene una historia que trasciende a los gobiernos de turno en los dos países. La presencia de empresas estadounidenses en la Argentina, muchas con más de un siglo en el país, se sostuvo a lo largo de administraciones de todos los signos políticos. Del mismo modo, la seguridad de las cadenas de suministro y el acceso a minerales críticos son prioridades estratégicas que van más allá de una gestión. En un mundo que reorganiza sus cadenas de valor, la Argentina tiene recursos que interesan a Estados Unidos más allá de quién gobierne. Por eso, desde AmCham, insistimos en que el vínculo no puede depender de la coyuntura, cualquiera que sean los resultados electorales de noviembre del 2026 en EEUU.

- ¿Influyen las cuestiones políticas en el clima de negocios entre ambas naciones?

-- Las cuestiones políticas inciden en el clima de negocios, ya que pueden facilitar el diálogo bilateral y generar condiciones favorables para el comercio y las inversiones. Sin embargo, para que estos avances se traduzcan en oportunidades sostenidas, es fundamental que estén acompañados por una institucionalidad sólida y reglas de juego previsibles.

Las decisiones empresariales, especialmente aquellas que requieren grandes inversiones y plazos prolongados de maduración, dependen de la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la continuidad de las políticas públicas. En este sentido, la construcción de consensos amplios y el cumplimiento de los compromisos asumidos son factores determinantes para fortalecer la confianza. Consolidar estas condiciones permitirá dar previsibilidad a la relación bilateral, favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de desarrollo para la Argentina.

- ¿Cuáles han sido los mejores y los peores momentos de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países?

Desde AmCham Argentina, consideramos que la relación económica y comercial entre ambos países atraviesa una etapa favorable, con oportunidades concretas para profundizar el intercambio y ampliar las inversiones. Para consolidar esta relación en el largo plazo, resulta fundamental avanzar en su institucionalización, promoviendo una mayor cooperación y un intercambio sostenido entre instituciones públicas, organismos y entidades del sector privado de ambos países. Fortalecer estos canales de vinculación permitirá dar continuidad a los acuerdos y compromisos asumidos, más allá de las coyunturas políticas, y construir una agenda común que favorezca la previsibilidad, la confianza y el desarrollo económico y productivo.

- Según la mirada de AmCham, ¿Argentina y EEUU deberían avanzar en un acuerdo de comercio bilateral, independientemente del MERCOSUR?

-- El ARTI es un instrumento genuino y adecuado para acelerar la relación bilateral en materia de comercio e inversión. Este acuerdo es una pieza clave de esa estrategia. Pero además nuestro país necesita ampliar su inserción internacional en todos los frentes. Acuerdos futuros o vigentes como el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea (UE); con el Bloque EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) a través del convenio firmado en septiembre de 2025, que se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria y evaluación de impacto arancelario; con Singapur (el acuerdo comercial ya firmado sigue bajo revisión técnica y legal previa a su ratificación final); con Japón… Son algunos ejemplos. En resumen, cuanto más integrado esté el país al mundo, mayores serán sus posibilidades de atraer inversión y generar empleo de calidad.

- En materia de relaciones comerciales entre EEUU y Argentina, ¿cuáles son los grandes avances y cuáles los principales problemas por resolver?

-- El gran avance es el ARTI. Va mucho más allá de lo arancelario. Compromete al país a simplificar licencias de importación, reconocer estándares internacionales y actualizar su marco de propiedad intelectual, en línea con una modernización más amplia del clima de negocios. A eso se suman el tratamiento arancelario preferencial, el capítulo de minerales críticos y un intercambio que este año crece con fuerza.

El desafío es la competitividad. Un acuerdo abre la puerta, pero aprovecharlo depende también de lo local: un sistema tributario más simple, mejor infraestructura y logística y menos trabas para exportar. Sin eso, muchas empresas, sobre todo las pymes, no podrán sacarle el máximo provecho a este nuevo acceso al mercado americano.

Agencia NA