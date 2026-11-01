Un plebiscito para Trump: “Llega con una popularidad en sus mínimos históricos”

Por Hernán Funes

Hernán Funes desde Washington, enviado especial

Donald Trump no estará en las boletas, pero su gestión estará bajo examen. Las elecciones de medio término del próximo martes pondrán en juego el control del Congreso y funcionarán como una evaluación del rumbo de la Casa Blanca, según explicó a Cadena 3 Manuel Pérez de Eulate, especialista en sistemas electorales comparados, gestión electoral y campañas políticas.

“Generalmente las elecciones de medio término se terminan convirtiendo en un plebiscito sobre la gestión del presidente”, señaló el consultor, graduado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella, que se encuentra en Washington como observador junto a una comitiva argentina.

Pérez de Eulate recordó que los partidos de los presidentes suelen sufrir retrocesos en estos comicios y mencionó las fuertes pérdidas de bancas que tuvieron Bill Clinton en 1994 y Barack Obama en 2010.

En ese contexto, advirtió: “Trump llega con una popularidad en sus mínimos históricos. Tiene más o menos un promedio de 36% de aprobación presidencial”, según las estimaciones que citó durante la entrevista.

Para el especialista, el principal problema es la distancia entre las expectativas económicas que impulsaron su regreso al poder y lo que perciben los ciudadanos. “Es una elección que está muy marcada por la impopularidad del presidente, básicamente por el deterioro del costo de vida”, sostuvo.

Manuel Pérez de Eulate habló con Cadena 3,

En particular, destacó el peso del combustible en los presupuestos familiares y en la actividad económica. “Es una sociedad completamente pendiente del auto”, describió, y explicó que el transporte de personas y mercancías vuelve especialmente sensible cualquier aumento.

“La gente está empezando a sentir que la promesa con la que Trump fue electo, que era ordenar la economía y bajar los precios, no la va a poder realizar el Partido Republicano”, evaluó.

¿Una derrota puede hacer que Trump cambie el rumbo?

“Trump es muy impredecible”, respondió Pérez de Eulate ante la posibilidad de que un resultado adverso provoque cambios en sus políticas económicas.

El analista señaló que hay una diferencia decisiva respecto de su primer mandato: “Trump no tiene reelección”. Esa limitación, consideró, puede modificar sus incentivos para responder a un eventual castigo electoral.

“Puede existir la voluntad de que Trump diga: ‘Voy a rectificar para que el Partido Republicano llegue mejor posicionado en las próximas elecciones presidenciales’, o puede decir: ‘Yo muero con la mía, mantengo mi lineamiento, mantengo mi rumbo’”, planteó.

Según explicó, otros presidentes buscaron corregir políticas o alcanzar acuerdos con una oposición fortalecida en el Congreso para preservar su legado y mejorar las posibilidades electorales de su partido. En el caso de Trump, dejó abierto cuál de esos caminos podría elegir.

¿Puede afectar el apoyo financiero a la Argentina?

“Depende muchísimo de cómo queda configurado el Congreso”, sostuvo el consultor al analizar las posibles consecuencias para el gobierno de Javier Milei.

Pérez de Eulate consideró que conservar la mayoría republicana en el Senado daría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, mayor margen para sostener la asistencia. En cambio, una derrota oficialista en ambas cámaras podría complicar ese escenario.

“El apoyo se va a sostener, o sea, no va a cambiar la voluntad de la administración Trump de apoyar económicamente a la Argentina”, estimó. Sin embargo, advirtió que “se le va a dificultar lograr el apoyo parlamentario para sostener esas decisiones”.

Así, para el especialista, la elección puede modificar la capacidad de la Casa Blanca para instrumentar su respaldo a la Argentina, aun cuando permanezca la voluntad política de mantenerlo.