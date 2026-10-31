Controversia en Uruguay por comentario de Fernando Vilar sobre identidad de género infantil

Buenos Aires, 31 de octubre (NA)- El destacado periodista y presentador de la televisión uruguaya Fernando Vilar se encuentra en el centro de una intensa polémica tras una intervención en un programa de la televisión pública de Uruguay, donde se debatía sobre la identidad de género en los niños.

En el transcurso de la discusión, Vilar lanzó una pregunta provocadora acerca de cómo debería reaccionar un padre si su hijo de ocho años expresa que se siente una niña. En este marco, el comunicador hizo una afirmación que rápidamente causó revuelo: "¿Le pego un tiro, un problema menos?". Esta frase generó un aluvión de reacciones y críticas en redes sociales y en diversos sectores de la opinión pública.

Las reacciones se centraron en que la mención a la violencia contra un hijo, incluso si se interpreta como una exageración retórica, ironía o humor negro, trivializa una cuestión delicada y no es compatible con el tratamiento adecuado de temas relacionados con la infancia y la diversidad de género.

La declaración se produjo en un contexto donde se discutían las respuestas familiares ante situaciones en las que los menores manifiestan una identidad de género diferente al sexo que se les asignó al nacer. Muchos consideraron el comentario de Vilar como desafortunado y ofensivo, mientras que otros lo vieron como una forma provocadora para resaltar una postura crítica en el debate.

Este episodio reavivó la discusión sobre los límites del lenguaje en los medios de comunicación y la responsabilidad de los comunicadores al tratar temas que involucran a niños, adolescentes y minorías. Expertos en comunicación advierten que las expresiones hiperbólicas o violentas, incluso cuando se expresan en tono irónico, pueden generar rechazo social, especialmente cuando se refieren a asuntos tan sensibles.

Independientemente de la intención detrás de sus palabras, la frase de Vilar provocó una fuerte repercusión y reabrió el debate sobre cómo los medios abordan cuestiones de identidad de género, infancia y respeto a la diversidad, en un contexto de creciente polarización en Uruguay y otros países de la región.

Agencia NA.