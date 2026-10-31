Guillermo Coppola viajó en colectivo y sorprendió al chofer con un regalo especial

FOTO: Guillermo Coppola tomó un colectivo para llegar a una entrevista y sorprendió al chofer con un regalo.

El empresario Guillermo Coppola decidió tomar un colectivo de la línea 102 debido a la congestión del tráfico, con el objetivo de no llegar tarde a una entrevista. Durante el trayecto, invitó al chofer a presenciar el Superclásico entre Boca y River este domingo en la Bombonera.

El incidente tuvo lugar el viernes 30 de octubre por la mañana, cuando Coppola fue reconocido por Carlos, el conductor del colectivo, quien decidió no cobrarle el boleto. "Te llevo a donde vos quieras. Vos estuviste con el más grande, así que a donde vos quieras yo voy", le habría expresado el colectivero, quien más tarde compartió su experiencia en un programa de televisión.

Durante el viaje, que duró aproximadamente seis minutos, Coppola permaneció conversando con el chofer, así como también intercambió palabras con los pasajeros. La conversación rápidamente giró hacia el fútbol, ya que ambos compartían una fuerte pasión por Boca y recordaron al ícono Diego Maradona.

El chofer, que cumplía años ese mismo día, se animó a solicitarle entradas para el partido contra River: "Tuve mucha vergüenza, no sé cómo me animé, pero le pedí entradas para el Superclásico".

"Voy a hacer todo lo posible", le respondió Coppola antes de descender de la unidad. Carlos relató que había comenzado su jornada con tristeza por la ausencia de su padre: "Hoy arranqué triste, mal, y cuando me crucé al Guille me cambió el día. Este regalo me lo mandó mi viejo".

El colectivero también mencionó que hacía tiempo que no asistía al estadio y que su deseo era poder compartir la experiencia con sus hijos, quienes aún no habían tenido la oportunidad de vivir un Boca-River en la Bombonera: "Hace mucho no voy a la Bombonera. Los llevaría a mis hijos todos los domingos".

La secuencia fue capturada en un video que se volvió viral en las redes sociales, mostrando a Coppola desde el momento en que subió al colectivo hasta su llegada a destino.