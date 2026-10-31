Entrenamiento de fuerza: clave para prevenir fracturas en personas mayores
Se estima que solo una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tiene una densidad ósea normal.
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Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- La osteoporosis es una afección que deteriora tanto la cantidad como la calidad del hueso, incrementando el riesgo de fracturas. En Argentina, se reportan alrededor de 90 fracturas de cadera diarias.
La Dra. Adriana Díaz (M.N. 90.042), médica de la Sección Osteopatías de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la UBA, enfatiza en un informe la relevancia de la actividad física, especialmente los ejercicios de fuerza, para proteger la salud ósea y reducir el riesgo de fracturas.
"La relación entre músculo y hueso es fundamental. A partir de los 40 años, la masa muscular comienza a disminuir, lo que hace esencial mantenerla a través de ejercicios de fuerza controlados. Además, es importante asegurar un adecuado aporte de calcio, proteínas y niveles normales de vitamina D en sangre", indicó la especialista.
La Dra. Díaz también aconsejó que las mujeres mayores de 65 años y los hombres mayores de 70 se realicen controles para evaluar su salud ósea. En el caso de personas más jóvenes, la evaluación puede ser necesaria si presentan factores de riesgo.
Algunos de esos factores de riesgo incluyen la menopausia precoz, el uso prolongado de corticoides, ciertos medicamentos como los inhibidores de la aromatasa, enfermedades que afectan la absorción de nutrientes, trastornos endocrinos, reumatológicos o renales, así como el consumo de tabaco y períodos prolongados de inmovilización.
Un factor de riesgo significativo es haber experimentado una fractura por un traumatismo mínimo, lo cual aumenta considerablemente la posibilidad de sufrir otra fractura en los dos años siguientes.
La importancia de prevenir la primera fractura
La osteoporosis a menudo avanza sin síntomas, por lo que muchas personas no son conscientes de su condición hasta que sufren una fractura. "Es crucial prevenir estas fracturas, ya que tienen un impacto socioeconómico considerable, afectan la calidad de vida y aumentan el riesgo de mortalidad", afirmó la Dra. Díaz.
Aunque la detección temprana es vital, la osteoporosis puede ser tratada una vez diagnosticada. "Es posible recuperar masa ósea con el tratamiento adecuado. Sin embargo, el principal objetivo es reducir el riesgo de fractura", agregó.
Por lo tanto, tras una fractura, se recomienda consultar a un médico para evaluar los factores de riesgo y establecer un tratamiento personalizado que incluya una alimentación adecuada, actividad física y medicamentos.
Lectura rápida
¿Qué es la osteoporosis?
Es una enfermedad que deteriora la cantidad y calidad del hueso, aumentando el riesgo de fracturas.
¿Quién es la Dra. Adriana Díaz?
Es médica de la Sección Osteopatías de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la UBA.
¿Cuándo se recomienda realizar controles de salud ósea?
Se aconseja a mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70, y a personas más jóvenes con factores de riesgo.
¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis?
Con ejercicios de fuerza, una alimentación adecuada y chequeos médicos regulares.
¿Qué hacer tras una fractura?
Consultar a un médico para evaluar factores de riesgo y recibir un tratamiento individualizado.
[Fuente: Noticias Argentinas]