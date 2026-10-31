En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Ponzio se juega su futuro como DT de River en el Superclásico contra Boca

El entrenador interino del "Millonario" afronta una de sus primeras pruebas de fuego desde que está en el cargo.

31/10/2026 | 10:58Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ponzio y un partido clave para su ilusión de continuar en el 2027.

FOTO: Ponzio y un partido clave para su ilusión de continuar en el 2027.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- River visitará este domingo a Boca, por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un encuentro que será fundamental para su director técnico interino, Leonardo Ponzio, quien busca continuar en el cargo en el 2027.

Ponzio, que fue un emblema en la camada de jugadores que se cansó de ganar títulos en la década del 2010, llegó a River como entrenador interino hace pocos meses, luego de un desastroso inicio de semestre que derivó en la salida de Eduardo Coudet.

Eliminados de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, el objetivo era claro: dar pelea en el Torneo Clausura y buscar la clasificación a alguna competencia internacional.

Pese a lo complicado que estaba el panorama, Ponzio pudo conseguir cierta regularidad en cuanto a resultados para River, que pasó de ocupar las últimas posiciones en la Zona B a escalar a la cuarta posición y tener un pie y medio en los playoffs.

Además, subió hasta la octava posición en la tabla anual, lo que le permitiría disputar la Copa Sudamericana el año que viene, aunque en caso de sumar de a tres en las últimas dos fechas podría soñar con la clasificación a la Copa Libertadores.

Pese a que en un principio no sería tenido en cuenta para continuar en el cargo en el 2027, una victoria contra Boca y un posible título en el Torneo Clausura plantearían más de una incógnita al respecto.

Lectura rápida

¿Qué se juega Ponzio en el Superclásico?
Su futuro como director técnico de River está en juego.

¿Quién es el actual entrenador de River?
El actual entrenador interino es Leonardo Ponzio.

¿Cuándo se jugará el Superclásico?
Este domingo, en una nueva edición del clásico argentino.

¿Qué ha logrado Ponzio hasta ahora?
Ha llevado a River de las últimas posiciones a la cuarta en la Zona B.

¿Qué necesita River para clasificar a competencias internacionales?
Sumar puntos en las últimas dos fechas del Torneo Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf