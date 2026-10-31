Ponzio se juega su futuro como DT de River en el Superclásico contra Boca

FOTO: Ponzio y un partido clave para su ilusión de continuar en el 2027.

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- River visitará este domingo a Boca, por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un encuentro que será fundamental para su director técnico interino, Leonardo Ponzio, quien busca continuar en el cargo en el 2027.

Ponzio, que fue un emblema en la camada de jugadores que se cansó de ganar títulos en la década del 2010, llegó a River como entrenador interino hace pocos meses, luego de un desastroso inicio de semestre que derivó en la salida de Eduardo Coudet.

Eliminados de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, el objetivo era claro: dar pelea en el Torneo Clausura y buscar la clasificación a alguna competencia internacional.

Pese a lo complicado que estaba el panorama, Ponzio pudo conseguir cierta regularidad en cuanto a resultados para River, que pasó de ocupar las últimas posiciones en la Zona B a escalar a la cuarta posición y tener un pie y medio en los playoffs.

Además, subió hasta la octava posición en la tabla anual, lo que le permitiría disputar la Copa Sudamericana el año que viene, aunque en caso de sumar de a tres en las últimas dos fechas podría soñar con la clasificación a la Copa Libertadores.

Pese a que en un principio no sería tenido en cuenta para continuar en el cargo en el 2027, una victoria contra Boca y un posible título en el Torneo Clausura plantearían más de una incógnita al respecto.