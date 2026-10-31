FOTO: Las mejores ciudades para vivir en el Conurbano: Vicente López, Tres de Febrero y Escobar lideran el ranking

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- Vicente López, Tres de Febrero y Escobar se posicionan como los municipios con mejores condiciones de gestión urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según un análisis del Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que evaluó un total de 31 distritos.

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026 colocó a Vicente López en la cima con 3,78 puntos sobre 5, seguido por Tres de Febrero con 3,55 y Escobar con 3,35. Los siguientes lugares fueron ocupados por San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11). El promedio general se estableció en 2,59 puntos, siendo que 16 de los 31 municipios superaron este umbral.

En los lugares posteriores se encontraron Tigre, con 2,96 puntos; Avellaneda (2,89); Quilmes (2,86); Lanús (2,81); Ezeiza (2,77); Lomas de Zamora y Berazategui (2,76); Morón (2,65); Ituzaingó y San Fernando (2,64); Pilar (2,61); Almirante Brown (2,59); Florencio Varela (2,58); Malvinas Argentinas (2,57) y San Martín (2,53).

Los municipios que quedaron por debajo del promedio general incluyen a Esteban Echeverría, con 2,46 puntos; La Matanza (2,42); Hurlingham (2,38); Merlo (2,18); San Vicente (2,06); José C. Paz (2,05); Moreno y Marcos Paz (1,99); General Rodríguez (1,81); Presidente Perón (1,76) y Cañuelas (1,58), que ocupó el último puesto de la clasificación.

Respecto a las dimensiones evaluadas, la político-institucional tuvo un promedio de 2,60 puntos, siendo Vicente López el mejor calificado con 4,03. En desarrollo económico, tanto Vicente López como Tres de Febrero alcanzaron 3,72, y Vicente López también lideró en Sociedad (3,88) y Tecnología e Infraestructura (4,00), mientras que Tres de Febrero se destacó en Medio Ambiente (3,45).

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, destacó que en esta edición se amplió el análisis de 24 a 31 municipios para incluir el Conurbano Ampliado, donde se observa un notable crecimiento demográfico y la presencia de barrios cerrados y parques industriales, además de urbanizaciones populares informales. El informe se basa en 31 variables y 159 indicadores, y tiene como objetivo brindar información para guiar las políticas públicas y decisiones de las administraciones locales.

La investigación subrayó una marcada desigualdad entre los municipios: los cinco mejor posicionados promediaron 3,42 puntos, en contraste con los 1,83 de los cinco últimos. En esta edición se añadieron siete distritos al relevamiento, y cuatro de ellos se encuentran en las posiciones más bajas: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz.

El estudio abarcó cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. La dimensión de Sociedad obtuvo la mejor calificación promedio, con 2,74 puntos, seguida por Tecnología e Infraestructura (2,71), mientras que Medio Ambiente presentó el rendimiento más bajo, con 2,32.