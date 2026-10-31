FOTO: Consejos para mantener la casa y la oficina limpias durante la temporada de alergias primaverales

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) – Muchas personas sufren de estornudos, congestión y otros síntomas relacionados con las alergias estacionales durante la primavera. Aunque la mayoría de los alérgenos se encuentran en el exterior, estos pueden ingresar y acumularse en hogares, oficinas y otros espacios cerrados a través de ventanas, sistemas de ventilación, ropa, zapatos y objetos de uso cotidiano.

Por este motivo, los especialistas resaltan la importancia de llevar a cabo una limpieza adecuada y planificada. "En primavera es especialmente importante poner atención no solo a la frecuencia de la limpieza, sino también a cómo se realiza", indicó Pablo Cardozo, jefe de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, en un informe que recibió la Agencia Noticias Argentinas.

"El polvo, el polen y otras partículas pueden acumularse en superficies, textiles y rincones que muchas veces no consideramos, por lo que contar con rutinas y procedimientos adecuados ayuda a mantener espacios más limpios y confortables," añadió. Desde Aramark Argentina se sugieren varias recomendaciones clave:

Priorizar la limpieza húmeda: Utilizar paños húmedos o métodos que capturen el polvo, en lugar de simplemente desplazarlo hacia otras superficies.

Limpiar de arriba hacia abajo: Comenzar por muebles y superficies elevadas y finalizar por los pisos evita que el polvo vuelva a depositarse en zonas ya limpias.

Poner atención a textiles: Cortinas, alfombras y tapices pueden acumular polvo, por lo que es importante incluirlos en las rutinas de limpieza.

No olvidar las zonas de alto uso: Escritorios, mesas y teclados requieren limpieza regular, especialmente en espacios compartidos.

Revisar puntos menos visibles: Rejillas de ventilación, marcos de ventanas y esquinas son lugares donde se puede acumular polvo.

Evitar levantar polvo innecesariamente: Al barrer o sacudir en seco, las partículas pueden quedar suspendidas en el aire. Siempre que sea posible, es mejor utilizar métodos que las capturen.

Mantener una rutina: Establecer frecuencias adecuadas de limpieza ayuda a evitar la acumulación de partículas en los espacios.

"Cada espacio tiene dinámicas distintas y por eso la limpieza debe responder a esas características. En una oficina, por ejemplo, existen zonas de tránsito permanente, espacios compartidos y superficies que requieren distintas frecuencias y procedimientos," agregó Cardozo.

Así, durante los meses con mayor presencia de elementos que pueden causar molestias relacionadas con las alergias, combinar buenas prácticas cotidianas con una gestión profesional de los espacios puede contribuir a mantener hogares y lugares de trabajo más limpios y confortables durante la primavera.