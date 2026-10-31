Homenaje a Los Nocheros en el cerro Ala Delta: 40 años de música y cultura salteña

FOTO: El cerro Ala Delta se prepara para un nuevo reconocimiento a la música salteña

El cerro Ala Delta, en Salta, continúa consolidándose como un espacio de reconocimiento a los grandes referentes de la música popular de la provincia.

En la cima, donde funciona una especie de Paseo de la Fama, se prepara un nuevo homenaje: en noviembre se descubrirá un monumento dedicado a Los Nocheros por sus 40 años de trayectoria artística.

La iniciativa fue confirmada por Ángel Causarano, director del directorio de la Sociedad del Estado Complejo Teleférico de Salta, en diálogo con Cadena 3. Según adelantó, el acto se realizará durante la primera quincena de noviembre, aunque todavía se están definiendo los días para coordinar la presencia de los integrantes del reconocido conjunto folclórico.

"Vamos a descubrir un tipo de monumento que les hicimos, igual que lo de Ricky Maravilla. Es muy bonito lo que estamos preparando para ellos y para homenajearlos", explicó Causarano.

El espacio ya cuenta con reconocimientos a figuras destacadas de la cultura y la música salteña, entre ellas Las Voces de Orán y Ricky Maravilla. La propuesta busca poner en valor a los artistas que representan a Salta y que, a través de su música, contribuyen a atraer visitantes de distintos puntos del país y del mundo.

"Los artistas son los verdaderos embajadores del turismo, convocan a tanta gente para Salta y nos representan tan bien en el mundo. Nosotros les hacemos un pequeño homenaje con este Paseo de la Fama que tenemos en la cima del cerro Ala Delta", señaló el funcionario.

La agenda de reconocimientos continuará con el Chaqueño Palavecino, otro de los grandes referentes de la música popular argentina. En este caso, el homenaje está previsto para diciembre o enero, en coincidencia con el comienzo de la temporada de festivales, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Desde el Complejo Teleférico esperan que Los Nocheros puedan participar del descubrimiento del monumento y que el encuentro se transforme también en una celebración musical. La expectativa es que el grupo comparta sus canciones y haga sonar sus voces y guitarras desde lo alto del cerro.

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Por otra parte, el Teleférico San Bernardo ofrece para este sábado una actividad especial para celebrar el Día de las Infancias. Los menores de hasta 12 años inclusive podrán viajar gratis hasta las 19.30.

Además, desde las 15 habrá una maquilladora artística en el complejo para realizar pinta caritas a los chicos que se acerquen.

De esta manera, el Teleférico combina sus propuestas turísticas con actividades culturales y recreativas, mientras prepara nuevos homenajes a los artistas que forman parte de la identidad musical de Salta.

Informe de Elisa Zamora.