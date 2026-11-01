Belgrano ganaba, pero Barracas se lo empató en la última y no aseguró su lugar en playoffs

Belgrano ganaba 2-0, pero se quedó, se lo empataron sobre el final y no pudo asegurar la clasificación a los playoffs.

El conjunto de Ricardo Zielinski fue superior y ganaba con dos goles de Lucas Passerini. Barracas llegó al descuento a los 35 de la segunda parte con gol de Estebán Rolón y sobre el final, el árbitro agregó un minuto más y de ese tiro de esquina llegó el empate por parte de Demartini.

El empate ubica al elenco que dirige Ricardo Zielinski en el quinto puesto de la zona B, con 23 puntos, mientras que el "Guapo" sigue en el sexto puesto, con la misma cantidad de unidades.

En la última fecha de la fase regular, el vigente campeón del fútbol argentino visitará a Gimnasia mientras que el equipo que conduce Damián Ayude será local ante Racing, ambos con fecha y hora a confirmar.

El local tuvo la primera chance antes de los veinte segundos cuando Lucas Passerini definió mano a mano, pero el arquero de Barracas respondió de gran manera.

Tan solo unos minutos más tarde, el nueve volvió a tener una oportunidad de gol, pero Juan Espíndola reaccionó bien y le negó el gol.

A los 27 minutos de la primera parte, Franco Vázquez tiró un caño en mitad de cancha y comenzó a armar la jugada del gol. Emiliano Rigoni manejó bien por derecha, tocó atras y Passerini definió de gran manera para el 1-0.

"El Pirata" volvió a tener una chance con Passerini, pero el delantero decidió definir cruzado y no vio a Lucas Zelarayán que la pedía solo por el medio.

En el comienzo del segundo tiempo, Passerini se tomó un tiempo de más en el área y anotó un golazo tras una buena jugada entre Zelarayán y Vázquez.

Barracas tuvo la posibilidad del descuento tras un gran centro de Elias Pereyra que cabeceó Facundo Bruera, pero Thiago Cardozo respondió de gran manera. A los 35 minutos, Estebán Rolón definió de gran manera tras un despeje de Federico Ricca y logró el descuento para Barracas.

Un minuto más tarde, Ramiro Hernandes, recién ingresado, se asoció con Passerini y el nueve remató al palo. Sobre el final, el arquero del conjunto visitante no le permitió ampliar la ventaja a Belgrano con una gran doble atajada a Juan Velázquez y Lautaro Gutiérrez.

En la última jugada del partido, luego de un tiro de Nicolás Orsini al travesaño y con la polémica decisión del árbitro Bryan Ferreyra de sumar un minuto de descuento extra al término de los cinco previamente anunciados, un centro desde la izquierda fue punteado de espaldas por Demartini, para marcar el empate final.

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