Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles confortables, y no se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El miércoles 4, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 5, se anticipa un cielo despejado con mínima de 15° y máxima de 28°. Finalmente, el viernes 6, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo despejado.