Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

El clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para este lunes 2 de noviembre se caracteriza por un estado del cielo con lluvias intensas. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica que ronda los 18°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que genera un ambiente bastante húmedo y pesado. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 28°. A lo largo de la jornada, las lluvias continuarán, lo que podría afectar la movilidad en la ciudad. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa, lo que es indicativo de un clima inestable.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que mantenga su intensidad baja, lo que no generará grandes cambios en la sensación térmica. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para las lluvias y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el martes 3 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Para el jueves 5 de noviembre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 24°, presentando un cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas nuevamente.