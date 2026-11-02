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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, Tucumán presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 16° y 23°. La humedad será del 100% y la visibilidad se mantendrá en 7000 metros.

02/11/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas moderadas

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica también se mantiene en 16°. La humedad es del 100%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento será suave, contribuyendo a un ambiente fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con lluvias moderadas. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvia ligera. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con cielo despejado.

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