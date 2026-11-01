Oscar Piastri fue sancionado y Franco Colapinto subió al séptimo puesto

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, recibió una sanción de 10 segundos tras el Gran Premio de México, lo que lo hizo descender al decimoquinto lugar y ser superado, entre otros, por el argentino Franco Colapinto.

Piastri colisionó con el británico de Racing Bulls Arvid Lindblad en la vuelta 60, lo que provocó la salida de su rival de la carrera.

Con esta situación, el australiano dejó el séptimo puesto a Colapinto, quien finalizó sumando seis puntos en una destacada actuación en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez y salió de la zona de puntos.

Oscar Piastri cometió un error a 11 vueltas del final del Gran Premio mexicano y, tras una carrera que consagró al italiano Kimi Antonelli como el nuevo campeón del mundo, recibió la sanción correspondiente.

La dirección de carrera determinó que el impacto que Piastri causó a Lindblad, que incluso le generó un daño significativo en el costado derecho de su auto, era suficiente para aplicarle 10 segundos de penalización, lo que lo despojó de los seis puntos que había conseguido en pista.

En la maniobra, Piastri intentó adelantar a Lindblad en la curva dos y trató de quedarse con la cuerda, aunque su auto estaba claramente detrás del de su rival. Como el británico no le dejó espacio, el piloto de McLaren terminó chocando contra él, causando la rotura de la suspensión trasera izquierda de Lindblad, quien tuvo que abandonar la carrera.

De esta manera, Franco Colapinto sumó dos puntos más a los cuatro que había conseguido al finalizar octavo, igualando su segundo mejor resultado de la temporada, ya que anteriormente había sido séptimo en Miami y España. Este resultado le permite volver a puntuar tras cuatro carreras, alcanzando un total de 33 unidades en el Mundial de pilotos, ubicándose en el duodécimo puesto, a cinco puntos de Lindblad y diez del top 10.

La Fórmula 1 regresará el próximo fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, con el Gran Premio de Brasil, carrera "local" para Colapinto, quien contará con un gran apoyo argentino en las tribunas. Esta será la vigésima fecha de un Mundial que aún no ha definido al campeón de constructores.