Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto había logrado igualar su segundo mejor resultado de la temporada con un séptimo puesto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, aunque una sanción posterior a la carrera lo despojó de los puntos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino fue penalizado por no reducir la velocidad en un sector que contaba con bandera amarilla, por lo que recibió una penalidad de 10 segundos y cayó al fondo de la grilla.

La sanción también abarcó a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, por lo que la escudería pasó de sumar ocho puntos a quedarse sin unidades en cuestión de horas.

Hace tiempo que en la Fórmula 1 las carreras no solo se definen sobre el asfalto, sino que la dirección de carrera se toma el tiempo que considere necesario para investigar cada situación y, aunque hayan pasado más de cuatro horas desde el final de la carrera, resolver sanciones como la que recayó sobre el argentino Franco Colapinto.

Según lo publicado en el boletín oficial de la FIA, el pilarense no redujo la velocidad de forma suficiente mientras atravesaba un sector de la pista que se encontraba bajo bandera amarilla, por lo que fue sancionado con 10 segundos que lo hicieron perder los puntos obtenidos tras una largada excelente y una carrera sin errores.

La entidad reguladora consideró que el argentino tuvo tiempo suficiente para bajar la marcha al enterarse de la existencia de la bandera amarilla y no lo hizo, y aunque tanto él como la escudería Alpine presentaron la telemetría y evidencia fotográfica a su favor, "no lograron satisfacer a los comisarios".

Así, la posición final del argentino en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez fue decimoquinta, sin la posibilidad de sumar los seis puntos que había obtenido, mientras que quienes fueron promovidos a la zona de puntos fueron el Red Bull de Isack Hadjar, que terminó noveno, y el Haas del debutante Ryo Hirakawa, quien se quedó con el décimo lugar.

De todas formas, Alpine tiene la posibilidad de apelar el fallo de la FIA, por lo que resta saber si optarán por hacerlo o aceptarán la sanción impuesta.