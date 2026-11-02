Chacarita, Patronato y Nueva Chicago definen su futuro en la Primera Nacional

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Chacarita Juniors, Nueva Chicago y Patronato enfrentan un momento decisivo este lunes en la última jornada de la fase regular de la Primera Nacional, donde el equipo que termine en el decimoséptimo lugar de la Zona B descenderá junto a Acassuso, San Miguel y Güemes a la tercera división.

El "Funebrero" se medirá contra el "Torito de Mataderos" en Villa Maipú, en el partido correspondiente a San Martín. Simultáneamente, el "Patrón" se trasladará a Atlético Rafaela en el Nuevo Monumental, en la provincia de Santa Fe. Ambos encuentros comenzarán a las 15:00.

Los tres clubes se encuentran en una situación crítica en la segunda categoría del fútbol argentino, donde el mejor posicionado es el Club Atlético Chacarita Juniors, que ocupa el decimoquinto lugar en la Zona B con 39 puntos acumulados a lo largo de 36 partidos de la Primera Nacional.

En sus últimas cinco presentaciones, el equipo ha logrado tres victorias y ha sufrido dos derrotas, destacándose una ajustada victoria por 1-0 ante Temperley como visitante. Al "Funebrero" le basta con un empate para asegurar su permanencia, aunque, si pierde, deberá esperar que Patronato no logre los tres puntos, lo que lo dejaría en riesgo de descenso.

Nueva Chicago se encuentra en la posición más complicada, ocupando el decimoséptimo lugar, lo que lo convierte en el equipo que actualmente descendería. Comparte puntaje con el "Patrón", pero su desempeño reciente ha sido desfavorable, con solo una victoria, tres derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros, siendo el empate del fin de semana pasado contra San Martín de San Juan (1-1) su único punto.

Si el "Torito" pierde, necesitará que Patronato también lo haga para evitar el descenso. En caso de ganar, se asegurará la permanencia sin depender de otros resultados. Sin embargo, si empata, dependerá de que Rafaela logre una victoria.

Por su parte, Patronato se encuentra en una situación intermedia, ocupando el puesto 16 con 37 puntos, habiendo obtenido dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su última presentación, el equipo fue derrotado por Agropecuario 2-0 en su estadio.

Enfrentará a un Atlético Rafaela que no tiene presión, lo que podría ser un arma de doble filo, ya que el "Patrón" jugará con el nerviosismo propio de la lucha por mantener la categoría. Un empate podría resultar suficiente para su salvación, aunque si pierde, dependerá de una victoria de Chacarita para forzar un partido de desempate contra Nueva Chicago.