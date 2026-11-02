MasterChef Celebrity arrasó en rating, duplicando a sus competidores el 1 de noviembre

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El canal Telefe se consolidó nuevamente como el rey del rating en la noche del domingo 1 de noviembre, gracias al éxito de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara. Este reality culinario logró un impresionante pico de 12.5 puntos de rating, alcanzando cifras que duplicaron e incluso triplicaron a sus competidores en la franja horaria.

Durante una nueva gala de beneficios, los participantes del programa se enfrentaron a desafíos en la cocina, donde debieron demostrar sus habilidades en la preparación de legumbres. El programa mantuvo un sólido piso de 12 puntos de rating, destacándose como lo más visto de la noche.

Entre los concursantes que brillaron en esta edición se encontraban Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Campi, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra y Karina Mazzocco. Sin embargo, solo dos lograron destacarse: Karina se llevó la medalla dorada y Edith la plateada.

En contraste, los demás canales se ubicaron muy por debajo de los números de Telefe. El Trece ocupó el segundo lugar, registrando entre 3.4 y 3.6 puntos. En tercer puesto se encontró América TV, con cifras entre 0.9 y 1.2 puntos, mientras que Canal 9 alcanzó entre 0.5 y 0.6 puntos. Finalmente, la Televisión Pública cerró la grilla con mediciones que oscilaron entre 0.1 y 0.3 puntos.