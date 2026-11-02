Sánchez criticó a Milei antes de la cumbre: "España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó este lunes un mensaje con una alusión a Javier Milei, a pocos días de la Cumbre Iberoamericana que reunirá a ambos en Madrid. "España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires", afirmó durante su participación en el foro World in Progress, en Barcelona.

Aunque no mencionó al mandatario argentino por su nombre, la referencia a Buenos Aires se produjo después de que Milei lo calificara de "dictador" durante su última visita a España. El nuevo cruce antecede al encuentro de jefes de Estado y de Gobierno previsto para el 4 y 5 de noviembre.

En su intervención en el Palacio de Congresos de Cataluña, Sánchez sostuvo que los partidos de extrema derecha están subordinados a intereses extranjeros, que los "financian y marcan los pasos a seguir".

El también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vinculó sus cuestionamientos con el acercamiento entre la derecha tradicional y la ultraderecha. En plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, advirtió sobre los acuerdos entre el Partido Popular (PP) y Vox, espacios afines a las políticas del presidente argentino.

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"Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo", expresó. También denunció que esas fuerzas articulan alianzas internacionales para debilitar a Europa desde su interior.

Sánchez defendió el modelo social europeo y acusó a esos sectores de intentar erosionar la unidad del continente y revertir derechos. Según planteó, buscan "dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables".

Milei partirá el martes a las 23 hacia Madrid, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Su agenda incluirá actividades el miércoles y el jueves en el marco de la cumbre.

Será su octavo viaje a España desde que asumió la Presidencia. En su visita anterior acusó a Sánchez de corrupción y autoritarismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó esas declaraciones y le reprochó haber utilizado su estadía para intervenir en la disputa política interna.

La Cumbre Iberoamericana reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana y se desarrollará bajo la organización de España. Entre los temas previstos figuran la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible, la movilidad académica y los desafíos de seguridad.

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