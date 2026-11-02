Elecciones de medio término en EE.UU.: qué puede pasar y cómo impactaría en Argentina

Las elecciones de medio período que se celebran este martes en Estados Unidos renovarán por completo la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 bancas en juego). El analista político Daniel Zovatto advirtió que el resultado definirá el margen de maniobra del presidente Donald Trump en sus últimos dos años de mandato y podría generar complicaciones para la política exterior argentina.

Zovatto explicó que, a diferencia de una elección presidencial, se trata de comicios legislativos. Cada representante se elige en una circunscripción uninominal. Las encuestas ubican a los demócratas unos 9 puntos por encima de los republicanos en la intención de voto para la Cámara baja. Si se concreta la llamada “ola azul”, los demócratas —que actualmente tienen 215 bancas— podrían alcanzar entre 235 y 240 escaños. La mayoría se obtiene con 218 votos.

En el Senado la disputa es más pareja. Hoy los republicanos controlan 53 bancas frente a 47 de demócratas e independientes aliados. Para arrebatar el control, los demócratas necesitarían ganar al menos cuatro escaños sin perder ninguno de los que defienden. Entre las bancas en juego están las que dejaron vacantes el vicepresidente J.D. Vance (Ohio) y el secretario de Estado Marco Rubio (Florida).

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Un referéndum sobre Trump

Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca pierde la Cámara de Representantes en 18 de las últimas 20 elecciones de medio término. Solo en seis ocasiones desde el siglo pasado perdió el control de ambas cámaras. La última vez ocurrió en 2006, en medio del rechazo a la guerra de Irak.

Trump impulsó activamente que estos comicios se transformen en un referéndum sobre su gestión. En su último discurso frente al Monumento a Lincoln, pidió a los votantes que, aunque él no figure en la boleta, “se lo imaginen” presente. El presidente no puede presentarse a la reelección en 2028, por lo que, de perder el Congreso, se convertiría en un “lame duck” (pato rengo).

Zovatto señaló a Cadena 3 que, incluso en caso de derrota, Trump no quedaría sin herramientas. El propio mandatario anticipó que utilizará el veto presidencial —que solo se supera con mayoría calificada, algo que los demócratas no tendrían— y las órdenes ejecutivas para seguir impulsando su agenda. Sin embargo, perdería el control del presupuesto, enfrentaría múltiples investigaciones y vería limitada su capacidad de acción tanto en política interna como exterior.

Riesgos para Argentina y la alianza con Milei

Desde la perspectiva argentina, una eventual derrota republicana constituiría un debilitamiento de la capacidad de Trump para disponer de recursos con la misma libertad que tuvo en los últimos dos años, cuando ambas cámaras estuvieron bajo control republicano y el Congreso no ejerció una fuerte función fiscalizadora. “Una derrota implicaría un gobierno dividido: Trump en el Poder Ejecutivo y la oposición controlando el Congreso”, explicó Zovatto. Habría que observar el impacto sobre la nueva doctrina de seguridad nacional, la doctrina “Donroe” y el llamado “escudo de las Américas”.

El analista ubicó este eventual escenario como un segundo golpe a la política exterior del presidente Javier Milei, luego del fracaso de la apuesta por Flavio Bolsonaro en Brasil. A esto se suman las recientes elecciones en Israel —donde el partido de Netanyahu obtuvo la primera minoría pero sin mayoría suficiente para formar gobierno— y el posible resultado de los comicios del 29 de noviembre en España. “La situación de Milei en materia de política exterior está en suspenso”, concluyó.

Entrevista de Informados, al Regreso.