Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

El sorteo número 26603 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 2 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8169, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).

1° 8169

2° 2212

3° 7008

4° 8066

5° 4220

6° 6450

7° 4283

8° 5585

9° 2205

10° 9198

11° 7229

12° 8582

13° 6456

14° 9083

15° 0477

16° 1602

17° 8496

18° 4553

19° 4374

20° 4896

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Con un número a la cabeza que representa A primera (Vicios), los participantes tienen la esperanza de que sus números elegidos puedan ser los ganadores.

Este tipo de juegos de azar, como la quiniela, son parte de la cultura popular en Argentina, donde muchos confían en la suerte y en la interpretación de los números para realizar sus apuestas.