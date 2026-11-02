Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.
Este lunes 2 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 26603 de la quiniela nocturna, donde el número a la cabeza fue 8169, correspondiente a "A primera (Vicios)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26603 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 2 de noviembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8169, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).
1° 8169
2° 2212
3° 7008
4° 8066
5° 4220
6° 6450
7° 4283
8° 5585
9° 2205
10° 9198
11° 7229
12° 8582
13° 6456
14° 9083
15° 0477
16° 1602
17° 8496
18° 4553
19° 4374
20° 4896
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Con un número a la cabeza que representa A primera (Vicios), los participantes tienen la esperanza de que sus números elegidos puedan ser los ganadores.
Este tipo de juegos de azar, como la quiniela, son parte de la cultura popular en Argentina, donde muchos confían en la suerte y en la interpretación de los números para realizar sus apuestas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26603 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8169.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Vicios)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.