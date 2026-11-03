Talleres: los números de Ronaldo Martínez y Agustín Álvarez en el inicio de sus ciclos
El paraguayo está a un gol de ser definitivamente jugador de Vélez y "el Canario" está pasando un gran momento. Las diferencias y coincidencias.
03/11/2026 | 15:42Redacción Cadena 3
FOTO: Ronaldo Martínez no tuvo la cuota goleadora en Talleres
FOTO: Alvarez lleva goles en la mitad de sus partidos
El delantero uruguayo Agustín Álvarez Martínez encontró continuidad en Talleres y respondió con goles. En apenas 8 partidos disputados, el atacante suma 4 goles y 1 asistencia. Una participación directa en cinco tantos que lo convirtió en una referencia ofensiva para el equipo de Omar De Felippe.
Álvarez marcó en su debut, de penal, ante Rosario Central y luego ante Unión y Defensa en el Kempes, y contra Riestra de visitante.
La asistencia fue a Valentín Depietri contra el "Tatangue".
En los ocho partidos fue titular, en tres de esos completó el juego entero y en uno (ante Instituto) fue expulsado al término del primer tiempo.
Es decir que marcó 4 de los 10 goles de Talleres. Desde que él está, participó en el 40% de los tantos efectivos.
En la comparación directa con Ronaldo Martínez, al que terminó reemplazando por pedido de Jorge Sampaoli, el paraguayo marcó dos tantos y dio dos asistencias en los primeros siete encuentros del Apertura y el disputado por Copa Argentina ante Argentino de Merlo por los 32avos de final.
El actual delantero de Vélez también anotó en su debut, contra Newell’s, y después marcó el segundo contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Las asistencias las dio a Valentín Dávila frente a Gimnasia de Mendoza y a Depietri contra Argentino de Merlo.
Es decir que intervino de forma directa en apenas dos goles de los 10 que la “T” marcó hasta la fecha 7 del Apertura.
EL FUTURO DE CADA UNO
A Álvarez, Talleres lo tiene a préstamo desde Sassuolo hasta junio de 2027, con una opción de compra de aproximadamente US$ 2 millones por el 80% de su pase.
Mientras que Martínez se encuentra a préstamo en Vélez, que tendrá obligación de compra si anota un gol más a cambio de 2,3 millones de dólares por el 75% de la ficha. O por el contrario, el equipo velezano se quedará con la prioridad de compra en caso de no llegar a esa cifra.
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Quién es el delantero destacado en Talleres?
El delantero destacado es Agustín Álvarez Martínez.
¿Cuántos goles ha marcado Álvarez en Talleres?
Ha marcado 4 goles en 8 partidos.
¿Qué comparación se hace en el artículo?
Se compara a Álvarez con Ronaldo Martínez, quien anotó dos tantos y dio dos asistencias.
¿Cuál es la opción de compra por Álvarez?
La opción de compra es de aproximadamente US$ 2 millones por el 80% de su pase.
¿Qué debe hacer Martínez para que Vélez lo compre?
Martínez debe anotar un gol más para que Vélez tenga la obligación de compra.