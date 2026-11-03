Talleres: los números de Ronaldo Martínez y Agustín Álvarez en el inicio de sus ciclos

FOTO: Alvarez lleva goles en la mitad de sus partidos

FOTO: Ronaldo Martínez no tuvo la cuota goleadora en Talleres

El delantero uruguayo Agustín Álvarez Martínez encontró continuidad en Talleres y respondió con goles. En apenas 8 partidos disputados, el atacante suma 4 goles y 1 asistencia. Una participación directa en cinco tantos que lo convirtió en una referencia ofensiva para el equipo de Omar De Felippe.

Álvarez marcó en su debut, de penal, ante Rosario Central y luego ante Unión y Defensa en el Kempes, y contra Riestra de visitante.

La asistencia fue a Valentín Depietri contra el "Tatangue".

En los ocho partidos fue titular, en tres de esos completó el juego entero y en uno (ante Instituto) fue expulsado al término del primer tiempo.

Es decir que marcó 4 de los 10 goles de Talleres. Desde que él está, participó en el 40% de los tantos efectivos.

En la comparación directa con Ronaldo Martínez, al que terminó reemplazando por pedido de Jorge Sampaoli, el paraguayo marcó dos tantos y dio dos asistencias en los primeros siete encuentros del Apertura y el disputado por Copa Argentina ante Argentino de Merlo por los 32avos de final.

El actual delantero de Vélez también anotó en su debut, contra Newell’s, y después marcó el segundo contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Las asistencias las dio a Valentín Dávila frente a Gimnasia de Mendoza y a Depietri contra Argentino de Merlo.

Es decir que intervino de forma directa en apenas dos goles de los 10 que la “T” marcó hasta la fecha 7 del Apertura.

EL FUTURO DE CADA UNO

A Álvarez, Talleres lo tiene a préstamo desde Sassuolo hasta junio de 2027, con una opción de compra de aproximadamente US$ 2 millones por el 80% de su pase.

Mientras que Martínez se encuentra a préstamo en Vélez, que tendrá obligación de compra si anota un gol más a cambio de 2,3 millones de dólares por el 75% de la ficha. O por el contrario, el equipo velezano se quedará con la prioridad de compra en caso de no llegar a esa cifra.

Informe de Gabriel Rodríguez