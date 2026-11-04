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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Rosario presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 18° y 26°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 79%. Conocé más sobre el pronóstico extendido.

04/11/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico para el 4 de noviembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico para el 4 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad es del 79%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. El día se mantendrá mayormente soleado, sin probabilidades de lluvia. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El viento, aunque suave, contribuirá a la sensación de frescura en las horas de la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. El jueves 5 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 29°, con cielo despejado. El viernes 6, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 22°, con probabilidad de light rain. El sábado 7, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, también con light rain. Para el domingo 8, se espera un día soleado, con mínima de 9° y máxima de 23°. Finalmente, el lunes 9, la mínima será de 10° y la máxima de 26°, con cielo despejado.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario hoy?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 18° y 26°.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 79%.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas en Rosario.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días soleados y algunos con lluvias ligeras.

¿Qué viento se registra en este momento?
El viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste.

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