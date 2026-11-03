El gobierno santafesino autorizó aumento del 11,57% en el transporte interurbano

Con esta actualización, la tarifa mínima pasará a costar $2.345 por pasajero, IVA incluido. Además, se modificarán los valores de referencia utilizados para calcular los precios de los distintos recorridos.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y del titular de Economía, Pablo Olivares. Según los fundamentos del decreto, la decisión responde al incremento de los costos operativos que deben afrontar las empresas de transporte y a la reducción de los subsidios nacionales destinados al sector.

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Desde el Ejecutivo provincial consignaron que el último aumento se había aplicado en abril, cuando se autorizó una suba del 30,57% mediante el Decreto N.º 710/2026. Sin embargo, desde entonces se registraron nuevas variaciones en distintos componentes de la estructura de costos de las prestatarias, entre ellos los salarios del personal, los chasis, las carrocerías, los lubricantes, los neumáticos y los repuestos.

A este escenario, agregan, se suma la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que anteriormente recibían las empresas de transporte del interior del país por parte del Gobierno nacional, junto con la continuidad de la quita de subsidios nacionales.

En ese sentido, el Gobierno consideró necesario actualizar los valores para compensar parcialmente los incrementos y garantizar la continuidad de los servicios.

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Según se informó, para determinar el nuevo esquema tarifario, la Secretaría de Transporte y Logística utilizó un sistema de análisis de costos desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (Cent) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (Getrans).

A partir de los resultados de ese estudio, el organismo recomendó aplicar un incremento del 11,57% sobre los últimos parámetros tarifarios. Finalmente, el Ejecutivo provincial avanzó con la actualización, que establece un nuevo cuadro de tarifas para los servicios de colectivos interurbanos en Santa Fe.