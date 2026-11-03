El gobierno santafesino autorizó aumento del 11,57% en el transporte interurbano
La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 2351/2026, publicado este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir de su publicación.
03/11/2026 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: transporte irterurbano en Rosario..
FOTO: Aumenta el boleto del transporte interurbano en Santa Fe.
Con esta actualización, la tarifa mínima pasará a costar $2.345 por pasajero, IVA incluido. Además, se modificarán los valores de referencia utilizados para calcular los precios de los distintos recorridos.
La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y del titular de Economía, Pablo Olivares. Según los fundamentos del decreto, la decisión responde al incremento de los costos operativos que deben afrontar las empresas de transporte y a la reducción de los subsidios nacionales destinados al sector.
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Desde Fatap advirtieron en Cadena 3 que el sistema atraviesa una situación crítica por el aumento de los boletos y los costos operativos. También pesan aplicaciones e inseguridad. Cifras inquietantes.
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Desde el Ejecutivo provincial consignaron que el último aumento se había aplicado en abril, cuando se autorizó una suba del 30,57% mediante el Decreto N.º 710/2026. Sin embargo, desde entonces se registraron nuevas variaciones en distintos componentes de la estructura de costos de las prestatarias, entre ellos los salarios del personal, los chasis, las carrocerías, los lubricantes, los neumáticos y los repuestos.
A este escenario, agregan, se suma la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que anteriormente recibían las empresas de transporte del interior del país por parte del Gobierno nacional, junto con la continuidad de la quita de subsidios nacionales.
En ese sentido, el Gobierno consideró necesario actualizar los valores para compensar parcialmente los incrementos y garantizar la continuidad de los servicios.
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Acorde a lo publicado este jueves por el organismo estadístico, en el aglomerado urbano rosarino la cantidad de desempleados subió al 11,5% el segundo trimestre.
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Según se informó, para determinar el nuevo esquema tarifario, la Secretaría de Transporte y Logística utilizó un sistema de análisis de costos desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (Cent) y el Grupo de Estudio sobre Transporte (Getrans).
A partir de los resultados de ese estudio, el organismo recomendó aplicar un incremento del 11,57% sobre los últimos parámetros tarifarios. Finalmente, el Ejecutivo provincial avanzó con la actualización, que establece un nuevo cuadro de tarifas para los servicios de colectivos interurbanos en Santa Fe.
Lectura rápida
¿Cuál es el nuevo costo de la tarifa mínima? La tarifa mínima pasará a costar $2.345 por pasajero, IVA incluido.
¿Quiénes firmaron la disposición? La disposición lleva las firmas de Maximiliano Pullaro, Gustavo Puccini y Pablo Olivares.
¿Cuándo fue el último aumento? El último aumento se aplicó en abril, con una suba del 30,57%.
¿Dónde se aplicará esta actualización? La actualización se aplicará en los servicios de colectivos interurbanos en Santa Fe.
¿Por qué se decidió esta actualización? Se decidió por el incremento de costos operativos y la reducción de subsidios nacionales.