Murió el futbolista de Tenerife, Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

El fútbol español está de luto. El Club Deportivo Tenerife ha confirmado el trágico fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel, quien se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un grave traumatismo y un paro cardiorrespiratoria durante el encuentro frente al FC Andorra.

El trágico accidente en el Heliodoro Rodríguez López

Los hechos ocurrieron durante el tiempo extra del partido de Segunda División disputado este lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando el marcador señalaba un empate 2-2. En una jugada dividida por una pelota aérea, Jesús de Miguel sufrió un violento impacto frontal con el arquero visitante, Jesús Owono.

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???? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ?????? ???? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto ??? Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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La severidad del choque provocó que el atacante cayera inconsciente de inmediato sobre el terreno de juego. Las imágenes de preocupación en los rostros de los futbolistas y el cuerpo técnico adelantaron la gravedad del incidente, lo que llevó a la rápida entrada de los médicos.

Ante la gravedad del estado del jugador, el árbitro decretó la suspensión del encuentro. De Miguel tuvo que ser estabilizado en el propio estadio en una unidad medicalizada antes de ser trasladado de urgencia al centro hospitalario.

Un desenlace fatal que consterna al deporte

Pese a los esfuerzos del personal sanitario en la UCI, donde permaneció en estado crítico con un progresivo empeoramiento neurológico, el club insular confirmó su fallecimiento a las 8 horas de este martes.

"Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó la entidad blanquiazul a través de un comunicado oficial.

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Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. ?? DEP — CD Tenerife ?????????????? (@CDTOficial) November 3, 2026

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La familia del futbolista ha agradecido las continuas muestras de afecto y apoyo recibidas por parte del mundo del deporte, solicitando al mismo tiempo el máximo respeto a su intimidad en estos momentos de dolor.

Ola de condolencias en el fútbol profesional

La noticia ha generado una profunda consternación en el ámbito deportivo nacional. Clubes de todas las categorías, entre ellos el Real Madrid, el Rayo Vallecano y el propio FC Andorra —cuyo guardameta resultó expulsado en la acción—, han manifestado públicamente sus condolencias y solidaridad con los allegados del jugador y la hinchada tinerfeñista.