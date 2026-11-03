Agustín Rossi: "El peronismo va a ganar las elecciones si habla del futuro y no solo del pasado"

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, respaldó una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y consideró que, si recupera sus derechos políticos, será difícil que otro dirigente pueda disputarle el liderazgo dentro del peronismo. “Si Cristina tiene la posibilidad de ser candidata, va a ser muy difícil que le ganen un paso dentro del peronismo”, afirmó en diálogo con Cadena 3 Rosario. Para el exministro de Defensa, la expresidenta mantiene “un nivel de consenso y un nivel de reconocimiento” que, según evaluó, crece frente al deterioro de la gestión de Javier Milei.

Rossi señaló que la intención de Cristina de volver a competir electoralmente no sorprendió a los dirigentes más cercanos, aunque la publicación de la entrevista que concedió en Estados Unidos se conoció antes de lo esperado. Sobre su respuesta ante la posibilidad de una candidatura, destacó: “La respuesta fue la respuesta correcta: ‘Si me devuelven los derechos políticos, ¿por qué no?’”. El diputado interpretó esa frase como una señal de que la exmandataria está dispuesta a participar si se resuelve su situación judicial y política.

En cuanto a la interna peronista y las aspiraciones de dirigentes como Sergio Massa y Axel Kicillof, Rossi defendió las PASO como el mecanismo más adecuado para resolver las diferencias. Explicó que existe una instancia de coordinación en la que participan gobernadores, presidentes de bloques parlamentarios y referentes del espacio, entre ellos Massa y Máximo Kirchner. “El peronismo va a hacer todos los esfuerzos parlamentarios y políticos que se alcancen para evitar que el Gobierno derogue las PASO o suspenda las PASO”, sostuvo.

El legislador consideró que las primarias permitirían ordenar las candidaturas sin profundizar las disputas internas. “Me parece que es una herramienta más que importante o bastante idónea para que el peronismo pueda decidir sus diferencias entre los dirigentes que decidan ser candidatos”, señaló. Sin embargo, advirtió que el oficialismo podría conseguir los votos para modificar el sistema electoral. “Si el Gobierno logra suspender las PASO o logra derogarlas, tendremos que buscar un mecanismo para dirimir las diferencias”, agregó.

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Consultado sobre la experiencia de la campaña que permitió a Luiz Inácio Lula da Silva remontar la elección presidencial en Brasil, Rossi rechazó la idea de que existan fórmulas mágicas. “Lo primero que tiene que aprender el peronismo es que no hay fórmulas mágicas”, remarcó. Para el diputado, el factor decisivo fue el liderazgo de Lula, al que definió como “unánime hacia todo el interior de su fuerza política, muy reconocido, muy respetado”. También destacó la capacidad del mandatario brasileño para reconstruirse después de una derrota en primera vuelta y encabezar una remontada electoral histórica.

Rossi reconoció que el peronismo debe mejorar su estrategia de comunicación digital, un terreno en el que consideró que la derecha y la ultraderecha han sido más eficientes. “Todo lo que hagamos en ese sentido para eficientizar, para mejorar, claramente es beneficioso”, afirmó. No obstante, sostuvo que la comunicación no puede separarse de la situación política: “Cuando te va mal en la política también te suele ir mal en la cuestión digital”. En ese sentido, señaló que el Gobierno de Milei acumula más menciones negativas que positivas en el ámbito digital desde comienzos de este año.

Al referirse al programa que debería presentar el peronismo para las próximas elecciones, Rossi planteó que la experiencia de gobierno puede funcionar como una referencia, pero no reemplazar una propuesta actualizada. “El pasado, inclusive el pasado virtuoso que puede tener un espacio político como el nuestro, no es el programa. El pasado es el anclaje, es la raíz”, explicó. Entre las prioridades mencionó la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la generación de empleo estable y el acceso a la vivienda. Incluso propuso discutir un plan nacional de vivienda, con alternativas que permitan acercar una solución a los sectores populares y a la clase media.

El diputado también pidió incorporar al debate los desafíos vinculados con la inteligencia artificial y el desarrollo productivo, además de encontrar un equilibrio entre el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo interno. En ese marco, mencionó la necesidad de compatibilizar el avance de sectores como los hidrocarburos y la minería con el resto de la economía. “El peronismo va a ganar las elecciones si habla del futuro, no si habla solamente del pasado. El pasado te sirve como raíz, pero el programa es el futuro”, sintetizó.

Santa Fe y Rosario

En el plano provincial, Rossi descartó una candidatura propia en Santa Fe y respaldó la proyección política de Germán Martínez, a quien definió como “uno de los dirigentes provinciales y nacionales que más ha crecido este último tiempo”. Consideró que el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados “sería un gran candidato a gobernador”, aunque aclaró que el armado electoral deberá surgir de un consenso que incluya a la mayor cantidad posible de sectores del peronismo.

Sobre Rosario, Rossi manifestó su respaldo a Juan Monteverde como posible candidato a intendente y aseguró que lo ve en condiciones favorables para competir. Recordó que el dirigente de Ciudad Futura estuvo cerca de ganar la elección municipal de 2023 y que luego encabezó el triunfo del peronismo en los comicios de concejales. “Rosario necesita un cambio”, afirmó, y planteó que la ciudad debe ser gobernada por una nueva generación de dirigentes políticos y sociales, por fuera de la estructura que condujeron el socialismo y el radicalismo durante años. Para Rossi, Monteverde “encarna ese espíritu de cambio” y tiene “mucha potencialidad como para ser intendente de la ciudad”.

Entrevista de Hernán Funes.