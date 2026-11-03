De alerta por tormentas al frío de primavera: "La mejoría llega de la mano de un descenso"

Rosario y gran parte de la región de Santa Fe atraviesan jornadas marcadas por la inestabilidad climática, con lluvias, lloviznas y probabilidad de tormentas. Así lo explicó la observadora meteorológica Delia Ibáñez durante una entrevista radial, en la que advirtió que las condiciones adversas continuarán durante las próximas horas, aunque se espera una mejora progresiva a partir del miércoles.

«Es una amplia zona del país la que está afectada justamente por áreas de lluvias y de tormentas», señaló la especialista, quien precisó que algunos fenómenos alcanzaron fuerte intensidad, especialmente en las provincias de San Luis y Córdoba. En cuanto a Rosario y el sur santafesino, confirmó que continúa vigente el alerta amarilla por tormentas, además de un aviso a corto plazo para la región. «Estamos con condiciones de mucha inestabilidad», remarcó.

Respecto de lo que resta de la jornada, Ibáñez explicó que las precipitaciones podrían continuar, aunque perderían intensidad hacia la noche. Por ese motivo, recomendó mantener las precauciones y tener a mano los elementos para protegerse de la lluvia. «Todavía durante el día de hoy la inestabilidad está presente», advirtió.

La mejoría comenzaría a partir del miércoles, cuando el viento rote hacia el sector sur y empiece a disminuir la nubosidad. De acuerdo con el pronóstico, el jueves se presentaría como una jornada más soleada. Sin embargo, la estabilidad sería transitoria debido al avance de un frente frío proveniente de la Patagonia.

«El mismo jueves empieza a avanzar un frente frío que viene desde la Patagonia y que llegaría a este sector posiblemente en el transcurso del viernes», explicó la meteoróloga. Su ingreso provocaría un nuevo cambio en la dirección del viento, que volvería a soplar desde el sur, y podría generar condiciones de inestabilidad desde el mediodía y durante la tarde y la noche del viernes. Además, el fenómeno estará acompañado por un descenso de las temperaturas.

Este panorama genera especial atención de cara al comienzo de la Fiesta de las Colectividades, previsto para el viernes. Consultada sobre las condiciones meteorológicas para la jornada inaugural, Ibáñez reconoció que podría tratarse de un día complicado. «El día viernes es justamente cuando llegaría este frente frío, con lo cual está esta probabilidad de que vuelvan a desmejorar las condiciones del tiempo», sostuvo.

No obstante, anticipó que la situación comenzaría a mejorar durante el fin de semana, lo que permitiría desarrollar las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Para el sábado, las primeras horas todavía podrían presentar cierta inestabilidad, aunque las condiciones mejorarían durante la mañana.

Tanto el sábado como el domingo se esperan jornadas estables, aunque con mañanas particularmente frías para esta época del año. En Rosario, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 10 y 11 grados, mientras que en las zonas suburbanas podrían descender hasta los 8 grados. Por las tardes, en tanto, se prevén registros más templados, cercanos a los 20 grados.

«La mejoría llega, pero de la mano de un ambiente frío», sintetizó Ibáñez al describir las condiciones previstas para el fin de semana.

Durante la entrevista también se analizaron las perspectivas meteorológicas para los próximos días, teniendo en cuenta los desplazamientos y las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la región, particularmente en Córdoba y Buenos Aires. Sobre este punto, la especialista indicó que las proyecciones actuales son favorables y anticipan condiciones estables durante varios días.

«Lo que se está proyectando es que las condiciones se mantengan estables por varios días, con lo cual, de no cambiar esta proyección, tendríamos buenas condiciones por lo menos para la llegada del Papa», afirmó. Sin embargo, aclaró que todavía faltan varios días y que el panorama puede modificarse. «Esta es una tendencia, una proyección, pero ante la inestabilidad que tenemos en toda la zona hay que seguirlo muy de cerca», advirtió.

Informe de Agostina Meneghetti.