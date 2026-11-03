Temporal de viento y granizo en el sur santafesino llamó la atención pese al pronóstico

Una fuerte tormenta con caída de granizo sorprendió este martes a distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande fueron algunas de las poblaciones afectadas por el fenómeno meteorológico, que se presentó con intensidad variable según la zona.

A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la intensidad de la granizada y cómo las piedras de hielo se acumularon en calles, patios y espacios verdes. El fenómeno estuvo acompañado por lluvias y actividad eléctrica, en el marco de una jornada de inestabilidad que afectó a distintos sectores del territorio santafesino.

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?? EL TEMPORAL AZOTÓ A LA REGIÓN: FUERTES LLUVIAS Y GRANIZO EN DISTINTAS LOCALIDADES El temporal afectó este martes a distintas localidades de Santa Fe y Córdoba, con fuertes lluvias y caída de granizo. https://t.co/1zOZLczuYW — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 3, 2026

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La tormenta generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la posibilidad de daños en viviendas, vehículos y producciones agropecuarias. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de la provincia, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

La inestabilidad vuelve a poner en alerta a la región, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y provocar fenómenos localmente intensos.