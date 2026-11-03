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Temporal de viento y granizo en el sur santafesino llamó la atención pese al pronóstico

Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande, entre otros sitios, reportaron caída de granizo en el marco de una jornada de inestabilidad.   

03/11/2026 | 19:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Temporal en Santa Fe.

FOTO: Temporal en Santa Fe.

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Una fuerte tormenta con caída de granizo sorprendió este martes a distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande fueron algunas de las poblaciones afectadas por el fenómeno meteorológico, que se presentó con intensidad variable según la zona.

A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran la intensidad de la granizada y cómo las piedras de hielo se acumularon en calles, patios y espacios verdes. El fenómeno estuvo acompañado por lluvias y actividad eléctrica, en el marco de una jornada de inestabilidad que afectó a distintos sectores del territorio santafesino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La tormenta generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la posibilidad de daños en viviendas, vehículos y producciones agropecuarias. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de la provincia, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

La inestabilidad vuelve a poner en alerta a la región, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y provocar fenómenos localmente intensos.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico afectó a Santa Fe?
Una fuerte tormenta con caída de granizo.

¿Quiénes fueron las localidades afectadas?
Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande.

¿Cuándo ocurrió la tormenta?
Este martes.

¿Cómo se manifestó la tormenta?
Con caída de granizo, lluvias y actividad eléctrica.

¿Por qué hay preocupación entre los vecinos?
Por la posibilidad de daños en viviendas, vehículos y producciones agropecuarias.

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