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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Salta presenta una temperatura actual de 29° y una máxima de 29°. Se prevé un día con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento moderado.

04/11/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 29°. La sensación térmica se siente un poco más alta, alcanzando los 31°. La humedad es del 62%, lo que contribuye a una sensación de calor. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el oeste.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para este miércoles 4 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 6 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 62%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se anticipan lluvias, por lo que será un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Salta es el siguiente: el jueves 5 de noviembre se prevé una mínima de 15° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 6 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. Para el sábado 7 de noviembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras nuevamente. El domingo 8 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con más lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado.

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