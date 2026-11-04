Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 4 de noviembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un estado del cielo con lluvias moderadas. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un alto nivel del 94%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. La visibilidad es de 4000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el suroeste.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para este miércoles 4 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las lluvias continuarán durante el día, lo que contribuirá a mantener la humedad elevada. El viento se mantendrá en torno a los 4 m/s, lo que podría generar un leve alivio en la sensación térmica. La visibilidad podría verse afectada por las lluvias, así que se recomienda precaución al transitar.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Tucumán indica que el jueves 5 de noviembre la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con cielo nublado. El viernes 6 de noviembre se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 7 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 8 de noviembre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado.