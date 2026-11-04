Un descubrimiento sorprendente podría ayudar a los músculos envejecidos a repararse a sí mismos

Los músculos pueden comenzar a perder su fuerza y capacidad de recuperación sorprendentemente temprano en el proceso de envejecimiento. Con el tiempo, el tejido muscular puede desarrollar cicatrices, acumular grasa y perder algunas de las fibras especializadas responsables de movimientos rápidos y poderosos. Estos cambios pueden dificultar las actividades cotidianas y reducir gradualmente la movilidad y la independencia física.

Recientemente, un equipo de científicos en Japón identificó una molécula prometedora que podría ayudar a proteger el sistema natural de reparación muscular del cuerpo y potencialmente hacerlo más efectivo. En experimentos de laboratorio, el compuesto fortaleció una señal biológica importante involucrada en la regeneración muscular, aumentando su capacidad para conectarse con un receptor celular clave más de dos veces.

Este descubrimiento provino de un equipo liderado por el profesor Ryuichi Tatsumi de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Kyushu. Sus hallazgos, publicados en Scientific Reports, sugieren un nuevo enfoque para abordar los cambios celulares que hacen que los músculos envejecidos sean cada vez más difíciles de reparar.

Cómo el envejecimiento interfiere en el sistema de reparación muscular del cuerpo

Los músculos esqueléticos son aquellos que se adhieren a los huesos y nos permiten caminar, levantar objetos, mantener la postura y realizar otros movimientos voluntarios. Aunque estos músculos experimentan desgaste a lo largo de la vida, también poseen una notable capacidad para repararse a sí mismos.

Gran parte de esa reparación depende de células madre especializadas conocidas como células satélites. Estas células normalmente permanecen inactivas, posicionadas junto a las fibras musculares, hasta que reciben una señal que indica que se necesita reparación o regeneración. Una vez activadas, pueden multiplicarse y desarrollarse en células musculares que ayudan a restaurar el tejido dañado.

Una parte esencial de este proceso involucra una proteína llamada factor de crecimiento de hepatocitos, o HGF. A pesar de su nombre, el HGF desempeña funciones importantes más allá del hígado, incluyendo la activación de las células madre responsables de la regeneración muscular.

Bajo condiciones normales, el HGF se almacena dentro del material de soporte que rodea las fibras musculares. Cuando los músculos sufren una lesión o estimulación mecánica, como el movimiento físico o el estiramiento, la proteína puede liberarse.

El HGF luego se une a un receptor llamado c-met en la superficie de las células satélites. Los receptores son proteínas especializadas que reciben señales moleculares y desencadenan respuestas dentro de las células. En este caso, la interacción ayuda a despertar las células satélites inactivas, permitiéndoles multiplicarse, madurar y participar en la reparación de las fibras musculares.

Sin embargo, este sistema cuidadosamente coordinado se vuelve menos confiable con la edad.

Un cambio químico oculto puede debilitar los músculos envejecidos

Los investigadores descubrieron anteriormente que el HGF puede sufrir una modificación química conocida como nitración. Este proceso añade un grupo químico llamado grupo nitro a ubicaciones particulares en una proteína, potencialmente cambiando su estructura e interfiriendo con su actividad normal.

Para el HGF, los investigadores identificaron dos ubicaciones especialmente importantes, Y198 y Y250. Ambas se encuentran dentro de la región involucrada en la unión al receptor c-met.

Cuando estos sitios sufren nitración, el HGF se vuelve menos capaz de conectarse con su receptor. El resultado es similar al de una llave que se ha dañado y ya no puede operar su cerradura prevista.

Esta interrupción podría tener importantes consecuencias para los músculos envejecidos. Incluso si el cuerpo sigue produciendo HGF, los cambios químicos pueden impedir que la proteína active adecuadamente las células madre necesarias para la reparación del tejido. Los investigadores creen que este mecanismo puede contribuir a la pérdida muscular relacionada con la edad y a la disminución de la capacidad regenerativa.

"El HGF no está necesariamente ausente a medida que envejecemos", explicó Tatsumi. "Más bien, puede ser alterado químicamente después de ser producido. Eso nos llevó a preguntarnos si un compuesto con una fuerte capacidad antioxidante podría proteger al HGF, ya sea previniendo la nitración o compensando la pérdida funcional que causa."

Los científicos prueban dos compuestos de azufre poderosos

Para investigar esa posibilidad, el equipo estudió dos compuestos con fuertes propiedades antioxidantes: el trisulfuro de glutatión (GSSSG) y el trisulfuro de ácido lipoico (LASSS).

Los antioxidantes pueden ayudar a limitar ciertos tipos de daño químico causado por moléculas reactivas. Dicho daño puede interferir con proteínas y otros componentes esenciales de las células, particularmente cuando los sistemas protectores normales del cuerpo se vuelven menos efectivos.

Ambos compuestos pertenecen a una familia química llamada trisulfuros. Su característica definitoria es una cadena de tres átomos de azufre conectados entre sí. Esta disposición les otorga propiedades químicas inusuales, incluida la capacidad de participar en reacciones involucradas en la transferencia de electrones, conocidas como reacciones redox.

Debido a que estas reacciones desempeñan roles importantes en la química celular, los trisulfuros han atraído un creciente interés como ingredientes potenciales en nuevos medicamentos.

En el primer conjunto de experimentos, ambos compuestos redujeron la nitración en los dos sitios vulnerables del HGF. Sin embargo, prevenir esta modificación química no restauró completamente la capacidad de la proteína para unirse al c-met.

Los científicos, por lo tanto, aumentaron la cantidad de trisulfuro utilizada en relación con el HGF. Cambiaron la relación molar, que compara el número de moléculas de cada sustancia, de 1:4000 a 1:8000.

Ese ajuste produjo un resultado inesperado.

Un descubrimiento inesperado crea "Super HGF"

A la mayor concentración, el LASSS hizo mucho más que proteger al HGF del daño químico. También mejoró drásticamente la capacidad de la proteína para unirse a su receptor.

En comparación con el HGF no tratado, la proteína expuesta al LASSS mostró más del doble de afinidad de unión por el c-met. En otras palabras, podía unirse a su receptor objetivo con mucha más fuerza, lo que potencialmente mejora un paso crítico en el proceso de reparación muscular.

El tratamiento también hizo que el HGF fuera más resistente a la pérdida de función causada por la nitración, particularmente en el sitio Y198.

Notablemente, el efecto fue específico del LASSS. Aunque el GSSSG también había reducido la nitración en los experimentos anteriores, no produjo la misma mejora en la unión al receptor.

"Esto superó nuestras expectativas", comentó Tatsumi. "Sabíamos que los trisulfuros tenían diversas funciones biológicas, pero nunca esperamos que simplemente mezclar HGF con LASSS produjera un efecto tan notable."

"Lo que esto nos dice es que el LASSS hace más que simplemente neutralizar moléculas reactivas. Puede interactuar directamente con el HGF e inducir un cambio estructural sutil, creando una forma 'Super HGF' mejorada que se une al c-met más fuertemente y resiste la nitración."

Los investigadores sospechan que el LASSS interactúa con el HGF de una manera que altera ligeramente la forma tridimensional de la proteína. Dado que la forma de una proteína ayuda a determinar qué tan bien interactúa con otras moléculas, incluso un pequeño ajuste estructural podría cambiar sustancialmente su actividad.

El resultado es lo que el equipo describe como "Super HGF", una forma potencialmente mejorada de la señal de reparación muscular existente en el cuerpo.

Es importante destacar que una unión más fuerte al receptor no establece automáticamente que la regeneración muscular en sí haya mejorado. Se necesitarán experimentos adicionales para determinar si esta mejora molecular se traduce en una mejor curación muscular y fuerza.

Experimentos en ratones revelan protección prometedora

Después de observar los efectos en experimentos de laboratorio, los investigadores querían determinar si el LASSS también podría proteger al HGF dentro del tejido muscular vivo.

Utilizaron ratones sometidos a suspensión de cola, un método experimental establecido para estudiar la atrofia muscular. Al reducir el peso normal y el uso muscular, esta técnica produce algunos de los cambios asociados con la inactividad prolongada, incluida la deterioración muscular.

Los ratones que recibieron LASSS antes del experimento mostraron significativamente menos nitración de HGF que los animales no tratados. Esto sugiere que la capacidad del compuesto para proteger la proteína de reparación muscular no se limitaba a condiciones de laboratorio controladas.

Una vez más, el GSSSG no logró producir el mismo resultado protector.

Estos hallazgos proporcionan evidencia temprana de que el LASSS puede influir en los procesos químicos que afectan al HGF dentro de animales vivos. Sin embargo, los experimentos en ratones demostraron protección contra la nitración, no que el LASSS restaurara la masa muscular perdida o mejorara la fuerza física.

Los investigadores enfatizan que los estudios que involucren animales envejecidos aún son necesarios para establecer la efectividad y seguridad del compuesto in vivo, es decir, dentro de un organismo vivo.

Una nueva estrategia potencial contra la pérdida muscular relacionada con la edad

El descubrimiento podría contribuir eventualmente a tratamientos destinados a mantener la función muscular durante el envejecimiento o períodos prolongados de inactividad.

El deterioro muscular no se limita a los adultos mayores. También puede ocurrir durante un descanso prolongado en la cama o en otras situaciones en las que los músculos se utilizan con menos frecuencia. Cuando los mecanismos de reparación muscular se ven comprometidos, recuperar la fuerza y la función perdidas puede volverse especialmente difícil.

En lugar de reemplazar la maquinaria de reparación natural del cuerpo, el enfoque explorado en este estudio busca proteger y mejorar una señal biológica existente. Si los beneficios pueden confirmarse en estudios futuros, fortalecer la actividad del HGF podría convertirse en una estrategia para apoyar la regeneración muscular.

Los científicos también creen que los efectos subyacentes del LASSS sobre el HGF pueden extenderse a través de las especies. Eso plantea la posibilidad de aplicaciones no solo en medicina humana, sino también en atención veterinaria, particularmente para animales de compañía envejecidos como perros y gatos.

Por ahora, los hallazgos representan un primer paso hacia la comprensión de cómo un camino de reparación muscular que ocurre naturalmente podría fortalecerse. Si el LASSS puede preservar de manera segura y efectiva la función muscular durante el envejecimiento sigue siendo una pregunta abierta.

Aún así, el descubrimiento inesperado de que un compuesto a base de azufre puede proteger y mejorar una proteína crítica de reparación ofrece una dirección prometedora para futuras investigaciones, con el objetivo a largo plazo de ayudar a las personas a mantener la movilidad, la independencia y una mejor calidad de vida a medida que envejecen.