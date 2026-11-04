Un pequeño apretón transforma drásticamente el magnetismo de materiales exóticos

Un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge, dependiente del Departamento de Energía de EE.UU., descubrió que aplicar una pequeña presión mecánica puede cambiar drásticamente las propiedades magnéticas de una nueva clase de materiales conocida como altermagnets. Este hallazgo, publicado en las revistas Physical Review X y Advanced Materials, sugiere que el uso de tensión mecánica puede influir en la estructura magnética y el comportamiento eléctrico de estos materiales, lo que podría tener un impacto significativo en tecnologías electrónicas avanzadas.

La investigación se centra en el campo de la spintrónica, que combina la carga eléctrica de los electrones con su propiedad de giro (spin) para procesar y almacenar información. Este enfoque podría revolucionar áreas como la comunicación inalámbrica y la computación cuántica, si se logran identificar y desarrollar materiales adecuados como los altermagnets.

El investigador Pengcheng Dai de la Universidad de Rice, quien fue científico de neutrones en el ORNL, comentó: "Al controlar los dominios magnéticos, podemos influir directamente en el comportamiento del transporte, lo que abre la puerta a explorar estos materiales para tecnologías spintrónicas".

Para llevar a cabo el estudio, el equipo utilizó pequeños cristales de telururo de manganeso y sulfuro de hierro, que fueron comprimidos entre dos placas de titanio. A través de experimentos de difracción de neutrones en la fuente de neutrones de espalación del ORNL, los científicos observaron cómo la presión aplicada alteraba las poblaciones relativas de los dominios magnéticos dentro de los cristales. Este cambio también afectó un fenómeno eléctrico conocido como el efecto Hall anómalo, lo que proporcionó evidencia de que el apretón mecánico influía en el comportamiento eléctrico de los materiales.

El científico de neutrones Feng Ye, coautor de ambos estudios, destacó: "Lo emocionante es que una idea experimental creativa, como un pequeño apretón mecánico entre dos placas, puede revelar un comportamiento magnético completamente nuevo y avanzar en el campo". Este descubrimiento subraya cómo experimentos relativamente simples pueden abrir nuevas vías para manipular materiales magnéticos, lo que podría ayudar a los investigadores a desarrollar bloques de construcción para futuros dispositivos spintrónicos.

El Spallation Neutron Source del ORNL es una instalación de usuarios del DOE Office of Science.