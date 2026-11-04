Belgrano visita a Gimnasia ya clasificado, pero debe mejorar la posición

Belgrano visitará este jueves a Gimnasia y Esgrima La Plata por la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional, desde las 19:15 y arbitraje de Luis Lobo Medina.

El Celeste, ya clasificado a los playoffs, aún no confirmó su posición final ya que por el momento se encuentra en la quinta posición con 23 puntos pero tiene las mismas unidades de River y de Barracas Central.

El “Lobo” ya está clasificado como tercero de la zona con 28 puntos y después aparecen River con 23 (+5 en diferencia de gol); Belgrano con 23 (+3) y Barracas con 23 (+2).

Por detrás vienen Independiente Rivadavia con 22 y Sarmiento con 21.

Con este escenario, Belgrano todavía puede finalizar cuarto y obtener la ventaja de jugar como locales en el primer cruce eliminatorio. Sin embargo, también podría caer hasta la octava posición dependiendo de los resultados de la fecha.

En ese sentido, el entrenador Ricardo Zielinski pondría el mismo equipo que viene de empatar como local ante Barracas Central, aunque podría plantearse la duda del lateral derecho.

En esa posición actuó el paraguayo Alcides Benítez, aunque podría hacerlo Agustín Falcón pero el jugador de la cantera no se encuentra en óptimas condiciones futbolísticas.

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La otra posibilidad es devolverle la titularidad a Alexis Maldonado, para que Leonardo Morales pase a jugar de “4”.

Por otra parte, el delantero Nicolás "Uvita" Fernández viajó con el plantel y estará disponible para el encuentro.

Cabe destacar que se recuperó de una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Así las cosas y con la chance de repetir el once, el Pirata alistaría a: Thiago Cardozo; Agustín Falcón o Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Franco Vázquez; Lucas Passerini.