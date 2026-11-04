Tobías Andrada y otros juveniles de River se suman a la Selección Argentina Sub 20
El mediocampista estuvo cerca de integrarse a la mayor para los amistosos por la fecha FIFA.
FOTO: Tobías Andrada es uno de los convocados para la Sub 20.
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El mediocampista de River Tobías Andrada se unirá a la Selección Argentina Sub 20, a pesar de que se había considerado su inclusión en el equipo mayor dirigido por Lionel Scaloni; junto a él, sus compañeros Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola también formarán parte del plantel.
Los juveniles del "Millonario" deberán presentarse a partir del miércoles 9 de noviembre en Ezeiza para entrenar con el equipo que dirige Diego Placente, quien también tiene a su cargo la categoría sub 17.
Andrada tendrá una particularidad, ya que quedará en reserva en caso de que Scaloni lo necesite para los amistosos contra Uruguay (el viernes 13) y Costa Rica (el martes 17). Si esto se concreta, sería la primera vez que el exVélez participe en la Selección mayor.
Anteriormente, Andrada había sido convocado para la triple fecha disputada entre finales de septiembre y comienzos de octubre, en la que Argentina enfrentó a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Sin embargo, no pudo participar debido a un desgarro sufrido en un partido contra Huracán por el Torneo Clausura.
Además de los tres juveniles asignados a la Sub 20, el "Millonario" también cederá a Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán y Thiago Almada, quienes sí jugarán contra Uruguay y Costa Rica.
Lectura rápida
¿Quién se suma a la Selección Sub 20?
Tobías Andrada, junto a Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola, se suman a la Selección Argentina Sub 20.
¿Cuándo deben presentarse los juveniles?
Los jugadores deberán presentarse el miércoles 9 de noviembre en Ezeiza para comenzar los entrenamientos.
¿Por qué Andrada podría jugar en la mayor?
Andrada quedará reservado para los amistosos de la mayor contra Uruguay y Costa Rica en caso de ser requerido.
¿Qué le ocurrió a Andrada en convocatorias anteriores?
Andrada fue convocado para una triple fecha en septiembre, pero se perdió los partidos por un desgarro.
¿Qué otros jugadores de River participarán en los amistosos?
Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán y Thiago Almada jugarán contra Uruguay y Costa Rica.
[Fuente: Noticias Argentinas]