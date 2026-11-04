Tobías Andrada y otros juveniles de River se suman a la Selección Argentina Sub 20

FOTO: Tobías Andrada es uno de los convocados para la Sub 20.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El mediocampista de River Tobías Andrada se unirá a la Selección Argentina Sub 20, a pesar de que se había considerado su inclusión en el equipo mayor dirigido por Lionel Scaloni; junto a él, sus compañeros Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola también formarán parte del plantel.

Los juveniles del "Millonario" deberán presentarse a partir del miércoles 9 de noviembre en Ezeiza para entrenar con el equipo que dirige Diego Placente, quien también tiene a su cargo la categoría sub 17.

Andrada tendrá una particularidad, ya que quedará en reserva en caso de que Scaloni lo necesite para los amistosos contra Uruguay (el viernes 13) y Costa Rica (el martes 17). Si esto se concreta, sería la primera vez que el exVélez participe en la Selección mayor.

Anteriormente, Andrada había sido convocado para la triple fecha disputada entre finales de septiembre y comienzos de octubre, en la que Argentina enfrentó a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Sin embargo, no pudo participar debido a un desgarro sufrido en un partido contra Huracán por el Torneo Clausura.

Además de los tres juveniles asignados a la Sub 20, el "Millonario" también cederá a Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán y Thiago Almada, quienes sí jugarán contra Uruguay y Costa Rica.