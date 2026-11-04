Arséne Wenger eligió a una joya de River entre las mejores promesas del mundo

El histórico entrenador francés Arséne Wenger, actual responsable del desarrollo global del fútbol en la FIFA, incluyó al volante de River Plate Santiago Espíndola entre los seis jugadores nacidos en 2008 con mayor proyección para convertirse en estrellas mundiales.

Espíndola, de 18 años, es el único sudamericano y argentino de la lista confeccionada por el ex técnico de Arsenal. El resto de los elegidos son europeos: el delantero italiano Samuele Inácio (Borussia Dortmund), el volante italiano Andrea Luongo (Torino), el extremo austríaco Johannes Moser (Salzburgo), el defensor austríaco Ifeanyi Ndukwe (Liverpool, a préstamo en Levante) y el mediocampista austríaco Vasilije Markovic (Austria Viena).

Nacido el 17 de marzo de 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires, Espíndola llegó a las inferiores de River a los 13 años. Se consolidó como volante central, aunque también puede desempeñarse en otras posiciones del mediocampo.

Santiago Espíndola, promesa de River.

Todavía no debutó en Primera División, pero ya integra el círculo cercano del plantel profesional dirigido por Leonardo Ponzio: estuvo en el banco en el Superclásico ante Boca y volverá a estar convocado para el partido ante Aldosivi.

En la Reserva viene teniendo un rendimiento destacado y con la Selección Argentina Sub-19 se lució en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde marcó un golazo agónico ante Perú que clasificó al equipo a la final. River ya blindó al juvenil: en 2026 le extendió el contrato hasta diciembre de 2030 y le fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares (o euros, según las versiones).

El reconocimiento de Wenger, reconocido por su ojo clínico para detectar talentos jóvenes durante su exitosa etapa en Arsenal, pone a Espíndola en el radar internacional y refuerza la proyección de una de las grandes promesas de la cantera millonaria.