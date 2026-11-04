FOTO: Emotiva despedida de Nancy Godoy en Esquina: amigos y familiares la recuerdan con amor

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) – Familiares, amigos y habitantes de la ciudad correntina de Esquina se reunieron para rendir homenaje a Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que fue encontrada sin vida tras haber estado desaparecida desde el 7 de octubre.

La conmovedora despedida tuvo lugar en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira, donde se congregaron su esposo, sus tres hijos, allegados, vecinos y diversas autoridades locales.

El féretro de Nancy fue colocado en el centro del espacio público, bajo un gazebo, mientras resonaban los reclamos de los presentes, que exclamaban: "Ahora y siempre, Nancy presente".

Durante la ceremonia, los asistentes también entonaron el himno nacional y se llevó a cabo una misa religiosa, presidida por el obispo Adolfo Canecín, quien destacó que "Dios no negocia con el mal" y enfatizó que "el perdón y la misericordia no son impunidad".

El evento contó con la participación de los curas Pedro Pablo Ojeda, Josué Cañete, Ariel Jiménez y Miguel Galeano, así como el diácono Juan Carlos Mendoza y el pastor Josué Solís, en representación de la Iglesia Portal del Cielo, a la que pertenecía la víctima. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al cementerio municipal.

Entre los asistentes se encontraba el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, acompañado de varios miembros de su gabinete. El abogado querellante Gustavo Briend estuvo junto al esposo de Nancy, José Medina, y sus tres hijos varones: Adán, Sebastián y José.

Durante la ceremonia, se escuchó "La maestra del Malezal", una canción compuesta por el maestro jubilado Walter Carrizo en el contexto de la búsqueda de la docente y directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, quien había desaparecido el 7 de octubre.

Hasta la fecha, el caso cuenta con cinco detenidos, entre ellos Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, quien se sospecha que ayudó a Nancy Godoy a llegar a la escuela. Según los fiscales, Zarza sería el autor material del crimen y tenía antecedentes de agresividad cuando consumía alcohol. Otros detenidos incluyen al puestero Sergio Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, y los peones Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón, este último por falso testimonio.