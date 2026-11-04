Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.
El sorteo número 13076 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0986, correspondiente a "A primera (El Humo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13076 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0986, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0986
2° 8635
3° 4679
4° 3459
5° 5209
6° 0203
7° 0542
8° 1095
9° 3200
10° 0276
11° 3552
12° 8249
13° 3389
14° 7164
15° 4266
16° 8263
17° 9609
18° 8372
19° 2618
20° 9037
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13076 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0986.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Humo)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 0986 hasta 9037.