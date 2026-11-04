Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.

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El sorteo número 13076 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0986, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0986

2° 8635

3° 4679

4° 3459

5° 5209

6° 0203

7° 0542

8° 1095

9° 3200

10° 0276

11° 3552

12° 8249

13° 3389

14° 7164

15° 4266

16° 8263

17° 9609

18° 8372

19° 2618

20° 9037