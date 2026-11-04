Un menú con sello nacional: qué comerá el Papa en Córdoba

El papa Francisco disfrutará de un menú exclusivo con sello nacional durante su paso por la provincia de Córdoba.

La empresaria gastronómica Claudia Ferrer, al frente de la firma Creadores de Eventos, confirmó los detalles de la propuesta culinaria seleccionada para el pontífice, la cual combina productos autóctonos con un toque de alta cocina internacional.

El plato principal consistirá en un lomo argentino acompañado por una salsa de hongos de pino traídos de Calamuchita, servido junto a un milhojas de papa y espárragos.

La oferta de la mesa papal también incluirá trucha patagónica con hojas verdes, gajos de membrillo y semillas de girasol tostadas, además de quesillo de Totoral y humita. Para el cierre dulce, la estrella de la jornada será un volcán de dulce de leche.

Ferrer explicó que se presentaron diversas alternativas de degustación y que la comitiva papal optó por el menú internacional con perfil identitario argentino. Mientras tanto, los integrantes del séquito dispondrán de un servicio de buffet variado para acomodar sus tiempos de descanso, respetando al mismo tiempo los protocolos de seguridad alimentaria habituales para figuras internacionales.

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