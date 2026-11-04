Ataque transfóbico en Palermo: la investigación avanza sin detenidos ni identificaciones

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- La Justicia ha comenzado una investigación de oficio tras el ataque de un grupo de ciclistas a trabajadoras sexuales trans en el barrio porteño de Palermo, pero hasta el momento sigue sin haber detenidos.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación y bajo la dirección de la fiscal Andrea Scanga, solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad que envíe las imágenes del incidente, que tuvo lugar durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en las cercanías de Avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas.

Por el momento, el caso ha sido caratulado de forma provisional como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

La funcionaria judicial está en la búsqueda de testigos y ha instado a las víctimas a que se presenten en la sede judicial para realizar las denuncias pertinentes. Sin embargo, la causa continúa sin detenidos ni identificados.

Los agresores persiguieron, golpearon, insultaron y lanzaron palos y piedras a las víctimas en los Bosques de Palermo, mientras que el episodio fue grabado y compartido en las redes sociales, donde los jóvenes se jactaban de la violencia ejercida contra las trabajadoras.

Este ataque se produjo a pocos días de la próxima Marcha del Orgullo, programada para el sábado 7 de noviembre, y ha reavivado los reclamos sobre la violencia y la discriminación que enfrentan las personas trans.