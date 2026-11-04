De fabricar tejas coloniales a una industria de 140 empleados: la historia de Fantini Ladrillos

Valentina Fantini tiene 29 años y está al frente de Fantini Ladrillos, una empresa familiar de Colonia Caroya con más de 70 años de historia. Su abuelo comenzó fabricando tejas coloniales y, con el paso de las décadas, la firma se transformó en una industria dedicada a la producción de ladrillos cerámicos.

“Nosotros fabricamos ladrillos cerámicos huecos y también tejas coloniales. Empezó con mi nono haciendo tejas de forma manual. Con el tiempo, mi papá y mi tío mejoraron la fábrica y, en 2023, inauguramos una planta 100% automatizada”, contó Valentina sobre la evolución de la empresa a Cadena 3. La nueva planta industrial está equipada con tecnología de última generación y procesos automatizados. La empresa cuenta con más de 140 trabajadores y comercializa sus productos en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

Fantini Ladrillos enfrenta los desafíos del sector de la construcción en un contexto de caída en la demanda. “Siempre mirando puertas para adentro, buscamos cómo mejorar y adaptarnos a los cambios que vive el país”, afirmó.

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En marzo de 2026, Valentina fue elegida Mujer Empresaria del Año por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y también recibió una distinción por generación de empleo. La compañía incorporó herramientas tecnológicas para optimizar costos y mejorar la eficiencia de producción.

Valentina destaca su experiencia como mujer en un rubro tradicionalmente masculino: “Nunca sentí esa diferencia. Siempre tuve el apoyo familiar y la confianza de mi padre”. Además, resalta la importancia de conocer y valorar al equipo humano: “Caminar por la planta y conocer los nombres de las personas es primordial”.

Actualmente enfrenta la caída de la actividad de la construcción y la retracción de la demanda. Pese a las dificultades económicas, apuesta a desarrollar nuevos productos y sostener sus puestos de trabajo. Valentina representa una nueva generación de empresarios que busca modernizar una industria tradicional sin perder sus raíces familiares.

Entrevista de La Argentina Posible.