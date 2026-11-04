Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.
Hoy, miércoles 4 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 18933 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 9027, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (El Peine)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18933 de la QUINIELA MATUTINA se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9027, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Peine).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9027
2° 8922
3° 0158
4° 3218
5° 7313
6° 8096
7° 1741
8° 2100
9° 4695
10° 7695
11° 1148
12° 4428
13° 0244
14° 8437
15° 4270
16° 0219
17° 4559
18° 8804
19° 8977
20° 1089
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18933 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9027.
¿Qué significa el número 9027?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (El Peine)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9027, 2° 8922, 3° 0158, 4° 3218, 5° 7313.