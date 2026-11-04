El sueño de los pibes: Colapinto manejó la renoleta de unos fanáticos que viajaron a Brasil a verlo

El argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, en una de las carreras en la que más argentinos se acercan a ver al piloto de Alpine en vivo y en directo.

En la previa del Gran Premio, Colapinto vivió un momento inolvidable con tres fanáticos santafesinos que viajaron a Brasil en una renoleta para vivir la carrera de primera mano.

El piloto se subió al auto de Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino y los cuatro juntos salieron a dar una vuelta. En los videos, se puede ver cómo le enseñan a Colapinto a poner las marchas en la renoleta, bautizada la Alpine A527, y que por fuera está ploteada con los colores del auto de Colapinto y con las banderas argentina y brasileña.

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Luego de que le explicaran cómo funcionaban las marchas, el piloto de Alpine aceleró por las calles de San Pablo con los fanáticos de Esperanza como copilotos. Los protagonistas, que hace meses nos habían contado su historia, enviaron los videos a Cadena 3.

La idea de los tres amigos nació casi como una broma durante un asado entre amigos, pero terminó convirtiéndose en un proyecto que los llevó por ruta hasta el circuito de Interlagos.

Los amigos tenían como gran objetivo del viaje conseguir un saludo de Franco Colapinto, pero el piloto profundizó y les hizo vivir un momento que se llevarán para siempre.