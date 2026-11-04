Jesús Owono habló tras la muerte de Jesús de Miguel: "Son los días más difíciles de mi vida"

FOTO: La Policía investiga la muerte de Jesús de Miguel: qué sanción podría recibir Owono.

La muerte de Jesús de Miguel continúa conmocionando al fútbol español y golpeando al plantel del FC Andorra. En medio del duelo por el fallecimiento del delantero de Tenerife, el arquero Jesús Owono, quien protagonizó el choque fatal durante el encuentro, rompió el silencio y expresó el profundo dolor que atraviesa.

A través de un comunicado difundido por el club, el guardameta reconoció que todavía le cuesta asimilar lo sucedido y describió el impacto emocional que le provocó la tragedia.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, manifestó.

Owono también expresó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del futbolista fallecido. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó.

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El arquero habló sobre lo que deberá afrontar

En su mensaje, el futbolista también hizo referencia a las cuestiones que deberá enfrentar a partir del episodio, aunque aclaró que su prioridad inmediata es atravesar el duelo por la muerte de su compañero.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, expresó.

Owono cerró el comunicado con una breve despedida: “Descansa en paz, Jesús”.

El arquero había quedado en el centro de la atención luego del choque ocurrido durante el partido entre FC Andorra y Tenerife, en el que De Miguel sufrió un paro cardíaco y posteriormente murió. El episodio también dio lugar a una investigación policial y a distintas reacciones dentro del ambiente futbolístico.

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La Federación de Guinea Ecuatorial respaldó a Owono

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias al FC Andorra y manifestó su apoyo al arquero, integrante de la selección de ese país.

La entidad describió a Owono como un “protagonista involuntario” del episodio y reconoció el sufrimiento que atraviesa después de lo ocurrido.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, señaló.

Además, aseguró que le brindará “todo nuestro respaldo humano y profesional” y se puso a disposición del futbolista en este momento.

“Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, concluyó el comunicado.

Un compañero argentino también salió en su defensa

Lautaro Spatz, futbolista argentino del FC Andorra, también publicó un mensaje en sus redes sociales para respaldar a Owono y destacar su calidad humana.

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió.

El defensor, además, describió el impacto que la muerte de De Miguel provocó en el vestuario del equipo.

“Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, expresó.

Los mensajes de apoyo reflejan el difícil momento que atraviesa el club, mientras el fútbol español continúa conmocionado por la muerte del delantero de Tenerife.