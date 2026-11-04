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Nico Paz anotó un golazo y le realizó un sentido homenaje a Jesús de Miguel, el futbolista fallecido

El joven mediocampista argentino puso el 3-0 parcial para el Como ante el Lens por la UEFA Champions League.

04/11/2026 | 18:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El emotivo homenaje de Nico Paz. (Foto:Como)

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El argentino Nico Paz, volante del Como italiano, convirtió este miércoles un golazo en la Champions League y lo dedicó de manera especial a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que falleció el martes a los 30 años.

En el partido de la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, el conjunto de Cesc Fàbregas visitaba al Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Anastasios Douvikas abrió el marcador a los 7 minutos y amplió la ventaja a los 32’. A los 40’, Nico Paz puso el 3-0 en el triunfo parcial con un potente y preciso disparo, tras una contragolpe en el que Douvikas le cedió la pelota.

El mediocampista ofensivo, nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, no celebró con euforia. En cambio, se quitó la camiseta y mostró otra con la foto en blanco y negro de Jesús de Miguel Alameda y el mensaje "Descansa en paz". 

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El vínculo de Nico Paz con Tenerife es profundo: nació en la isla, su padre Pablo Paz (exdefensor argentino que jugó el Mundial 1998) vistió la camiseta del club canario en dos etapas, y el propio Nico se formó en las inferiores del Tenerife antes de pasar a la cantera del Real Madrid. El propio jugador había expresado su dolor por la muerte de De Miguel en las horas previas.

Jesús de Miguel, delantero madrileño de 30 años, murió el 3 de noviembre de 2026 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. El lunes, en el tramo final del partido de Segunda División entre el Tenerife y el FC Andorra, sufrió un fuerte choque con el arquero rival Jesús Owono que le provocó una parada cardiorrespiratoria. Fue reanimado en el campo, trasladado de urgencia y su estado empeoró hasta el fatal desenlace.

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Lectura rápida

¿Quién convirtió un gol en la Champions League y a quién se lo dedicó?
Nico Paz convirtió un gol y se lo dedicó a Jesús de Miguel, quien falleció recientemente.

¿Cuándo y dónde se jugó el partido?
El partido se jugó el miércoles en el Stade Bollaert-Delelis durante la cuarta fecha de la UEFA Champions League 2026/27.

¿Qué ocurrió con Jesús de Miguel?
Jesús de Miguel falleció el 3 de noviembre de 2026 tras sufrir un choque en un partido que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

¿Cuál es la relación de Nico Paz con Tenerife?
Nico Paz nació en Tenerife y su padre, Pablo Paz, jugó en el Tenerife antes de que él se formara en el club.

¿Cómo celebró Nico Paz su gol?
Nico Paz no celebró con euforia y mostró una camiseta con la foto de Jesús de Miguel y el mensaje "Descansa en paz".

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