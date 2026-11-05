Fórmula 1: Falleció Alan Jones, el australiano campeón del mundo y compañero del Lole en Williams

FOTO: Jones festeja su victoria de 1979 en el GP de Alemania con Williams

El ex-piloto Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980, ha fallecido a los 80 años. Su esposa, Amanda Butler-Davis, emitió un comunicado este jueves a través de un sitio deportivo australiano para confirmarlo:

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, quien nos dejó el 5 de noviembre tras una breve enfermedad", declaró Butler-Davis. "Será profundamente extrañado y recordado con cariño por sus allegados, así como por los numerosos seguidores por cuyo apoyo siempre se mostró agradecido".

Jones, que había cumplido años el lunes, ganó 12 Grandes Premios de F1 a lo largo de su carrera y se convirtió en el segundo australiano —tras Sir Jack Brabham— en proclamarse campeón del mundo, al conquistar el título con Williams en 1980.

Nacido en Melbourne, Jones se trasladó a Europa en 1970 para perseguir su sueño en el automovilismo. En 1973 se unió al equipo GRD de Fórmula 3, antes de dar el salto a la Fórmula 1 en 1975 de la mano de Hesketh.

Jones y Reutemann compartiendo una charla entre tandas de una carrera, en 1981, corriendo para Williams

Logró su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Austria de 1977, al volante de un monoplaza del equipo Shadow. Posteriormente, en 1978, se incorporó a Williams, donde cosechó sus mayores éxitos.

En 1980, Jones ganó cinco Grandes Premios —en Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos— y subió al podio en otras cinco ocasiones, asegurándose el título mundial a falta de una carrera para el final de la temporada. Su compañero de equipo, en esa temporada y la siguiente, fue nuestro recordado Carlos Reutemann, que protagonizó con el australiano la famosa polémica por no cederle la victoria en el GP de Brasil de 1981, donde el equipo Williams mostró los carteles con la orden 'JONES-REUT' en las últimas vueltas, desacatada por el 'Lole'.

La situación quebró la relación entre ambos y tuvo su peso cuando Reutemann no pudo definir a su favor la corona mundial de ese año en Las Vegas, mientras el equipo y Jones festejaban desenfrenadamente la que sería la última victoria de F1 del australiano.

Se retiró de la competición en 1986 y sigue siendo, hasta la fecha, el último australiano en proclamarse campeón mundial de Fórmula 1.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de The Guardian.