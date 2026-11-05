En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3

Mirá nuestro audiovisual en

YouTube

Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Fórmula 1: Falleció Alan Jones, el australiano campeón del mundo y compañero del Lole en Williams

Su esposa emitió un comunicado en un sitio del motor australiano para confirmar su deceso; "Tras una breve enfermedad", según consignó ella misma en la noticia.

05/11/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Jones festeja su victoria de 1979 en el GP de Alemania con Williams

FOTO: Jones festeja su victoria de 1979 en el GP de Alemania con Williams

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El ex-piloto Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980, ha fallecido a los 80 añosSu esposa, Amanda Butler-Davis, emitió un comunicado este jueves a través de un sitio deportivo australiano para confirmarlo:

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, quien nos dejó el 5 de noviembre tras una breve enfermedad", declaró Butler-Davis. "Será profundamente extrañado y recordado con cariño por sus allegados, así como por los numerosos seguidores por cuyo apoyo siempre se mostró agradecido".

Jones, que había cumplido años el lunes, ganó 12 Grandes Premios de F1 a lo largo de su carrera y se convirtió en el segundo australiano —tras Sir Jack Brabham— en proclamarse campeón del mundo, al conquistar el título con Williams en 1980.

Nacido en Melbourne, Jones se trasladó a Europa en 1970 para perseguir su sueño en el automovilismo. En 1973 se unió al equipo GRD de Fórmula 3, antes de dar el salto a la Fórmula 1 en 1975 de la mano de Hesketh.

Jones y Reutemann compartiendo una charla entre tandas de una carrera, en 1981, corriendo para Williams

Logró su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Austria de 1977, al volante de un monoplaza del equipo Shadow. Posteriormente, en 1978, se incorporó a Williams, donde cosechó sus mayores éxitos.

En 1980, Jones ganó cinco Grandes Premios —en Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos— y subió al podio en otras cinco ocasiones, asegurándose el título mundial a falta de una carrera para el final de la temporada. Su compañero de equipo, en esa temporada y la siguiente, fue nuestro recordado Carlos Reutemann, que protagonizó con el australiano la famosa polémica por no cederle la victoria en el GP de Brasil de 1981, donde el equipo Williams mostró los carteles con la orden 'JONES-REUT' en las últimas vueltas, desacatada por el 'Lole'.

La situación quebró la relación entre ambos y tuvo su peso cuando Reutemann no pudo definir a su favor la corona mundial de ese año en Las Vegas, mientras el equipo  y Jones festejaban desenfrenadamente la que sería la última victoria de F1 del australiano.

Se retiró de la competición en 1986 y sigue siendo, hasta la fecha, el último australiano en proclamarse campeón mundial de Fórmula 1.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de The Guardian.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf